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С нами не соскучишься!

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Мужчины с золотыми руками

Умение делать что-то своими руками — это огромный плюс, ведь тогда можно воплощать в жизнь свои нетривиальные идеи и задумки близких. Герои нашей статьи — мужчины, которые знают, как сделать свой дом уютным и комфортным. И у них есть чему поучиться.

«Я смастерил причудливый книжный шкаф из дерева и фанеры.

Моей жене он очень понравился!»



«Мой балкон. Все делал сам, своими руками. Кресла старые, с дачи, я их просто перетянул. Если не считать стоимость кресла-кокона, то я уложился в € 300»



«Я впервые сделал встроенный шкаф. Это было непросто, но я горжусь результатом, а моя жена просто счастлива»



«Муж построил игровой домик для наших приемных детей. Там даже свет есть!»

В Сан-Франциско такое жилье будет стоить $ 2,5 тыс. в месяц. 
«Кум превратил собачью миску в культовую люстру за € 450»



«А дело было так: в 2018 году мы с супругом купили старенький дом и нашли там в собачьей будке два каких-то тазика. Решили, что это были собачьи миски. Но что-то в них было странное: пластик качественный, формы изящные. Рука не поднялась выбросить. Шло время. Однажды я увидела в интернете объявление о продаже винтажной люстры Meblo. И тут меня осенило: эти «тазики» — точь-в-точь как части плафона этой люстры! Оказалось, что цена на такой раритет может доходить до € 450. Но радость была недолгой. Из всей люстры у нас были только те самые две половинки плафона. И тут на сцену вышел наш кум — мастер на все руки, инженер-электрик и просто человек, который может все. И он ее восстановил!»


«В выходные мой муж сделал стеллаж для моей коллекции виниловых пластинок»



«Смастерил необычный приставной столик с кроссовками на ножках»



«Муж собрал для меня компьютер с учетом того, что я люблю»



«А я вот такой мангальный угол запилил⁠⁠»



«Мой муж построил для наших пяти кошек туннель, чтобы они могли выходить на улицу, когда захотят»



«Случайно наткнулся на этого зайчика в сети. Очень он мне понравился! Решил перерисовать его себе на стену. Вот так у меня получилось (со школы красками не рисовал)»



«Мой супруг оборудовал для меня кофейный уголок»



«Сделал вставку на книжную полку»



«Я увидела журнальный столик моей мечты — он стоил $ 1,8 тыс. Мой парень сказал, что, наверное, сможет сделать его сам. И сделал!»



«Я очень хотела старую амбарную лестницу, чтобы развешивать покрывала, и муж сделал ее для меня. Она мне так нравится!»



«Прогулялся вдоль моря, насобирал палок. Чуток пошаманил и изобрел маме подарок на день рождения. Мама счастлива, я доволен»



«Я давно очаровываюсь опорами высоковольтных ЛЭП. Захотел себе такой светильник. В интернете они стоят почти 50 штук! Я сделал сам»



«Через 2 недели должен родиться мой сын. Я расписал стену в его комнате»



«Муж построил для моих собак будку мечты»



«Поглядел я на цены на мебель и захотел изготовить кухню своими руками. Фасады еще не готовы, но делюсь промежуточным результатом»



«Я сделал эту полочку в подарок своему сыну, который должен родиться через пару недель»



«Мы купили загородный дом. Участок был совсем не обустроен. Решили сделать палисадник, посеять газон, а я взялся за изготовление качелей. Вот они»


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