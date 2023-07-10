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Чистим духовку при помощи алюминиевой фольги

Порой духовку очень трудно почистить из-за налипшего, засохшего жира и пятен, которые образовались в результате многих лет службы. Чтобы без особого труда удалить всю грязь, воспользуйтесь лайфхаком ниже!

Чистим духовку при помощи алюминиевой фольгой

1 таблетку для посудомойки залейте небольшим количеством горячей воды. Дождитесь её полного растворения.

Чистим духовку при помощи алюминиевой фольгой

Губкой с раствором обильно смочите все стенки духовки.

Чистим духовку при помощи алюминиевой фольгой

Укройте фольгой и оставьте на 2 часа.

Чистим духовку при помощи алюминиевой фольгой

Затем снимите фольгу и протрите духовку губкой. Грязь будет отходить без особого труда!

Чистим духовку при помощи алюминиевой фольгой

Результат просто блестящий — идеально чистая духовка, которую не мыли много лет!

Чистим духовку при помощи алюминиевой фольгой
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