Чистим духовку при помощи алюминиевой фольги

Порой духовку очень трудно почистить из-за налипшего, засохшего жира и пятен, которые образовались в результате многих лет службы. Чтобы без особого труда удалить всю грязь, воспользуйтесь лайфхаком ниже!







1 таблетку для посудомойки залейте небольшим количеством горячей воды. Дождитесь её полного растворения.







Губкой с раствором обильно смочите все стенки духовки.







Укройте фольгой и оставьте на 2 часа.







Затем снимите фольгу и протрите духовку губкой. Грязь будет отходить без особого труда!







Результат просто блестящий — идеально чистая духовка, которую не мыли много лет!





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