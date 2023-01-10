Какие правила соблюдали японские самураи, и Что должны были делать их жёны, если овдовели

Это лишь один из многих японских «-до», что означает «путь». Бусидо – это путь воина, который неизменно вел к смерти, причем – самой короткой дорогой. Такой акцент на идее внезапного завершения жизненного пути пронизывает всю философию бусидо. На первый взгляд, идея жутковатая и мрачная, но при ближайшем рассмотрении даже европеец увидит в ней уважение к жизни и красоту.
Как появился кодекс самурая
Если переводить с японского, «бусидо» – это «путь воина». Обычно бусидо понимают как кодекс самурая, хотя это не совсем точно: воин – несколько более широкое понятие. Самураями назывались представители дворянского сословия, начиная от крупных князей и до мелких феодалов. Еще в VIII веке борьба за земли айнов, коренного населения Японии, приводила к увеличению числа воинов. Правящим сословием самураи с сёгуном во главе стали в XII веке. Несмотря на то, что следующие три века были относительно мирным периодом японской истории, самураем в те времена был каждый пятый мужчина.
Самурай в XIX веке
По-видимому, свод самурайских обычаев начал зарождаться еще в первом тысячелетии, он представлял собой систему правил поведения воина на службе сюзерену. К XII веку бусидо уже стал отражением жизненной философии самураев – кодекс чести, напоминающий рыцарский, европейский. Это были правила, которыми воин руководствовался во время сражений, на службе сюзерену, в личной жизни – всегда и везде, до самого последнего вздоха, вокруг которого, собственно, и строилась вся философия. Именно равнодушие к жизни и своеобразное, не типичное для западного мировоззрения отношение к смерти и стали характерными чертами самураев.
Бусидо - часть японского мировоззрения; самураи воспринимали не только военную службу, но и красоту природы, искусства
Бусидо возник не на пустом месте, его источниками стали предписания буддизма и японской религии – синтоизма, а еще учения Конфуция и других мудрецов: японцы перенимали многое из китайской культуры. Единого бусидо на протяжении всей его тысячелетней истории не существовало.
Но главное свое назначение – сформировать дух и дисциплину воина-самурая – бусидо выполнял на протяжении более чем десятка веков.
Кодекс самурая
На первый взгляд, что-то похожее можно найти и у средневековых рыцарей, и русских богатырей – давние обычаи, которые когда-то были правилами, а со временем стали частью легенд и сказок. Но у японцев все, как всегда, сложнее, и не скажешь, что бусидо ушел в прошлое, скорее, так и остался одной и составляющих культуры этой страны.
Главной целью жизни самурая было служить хозяину
Долгое время принципы бусидо нигде не фиксировались, но в XVI веке появились первые книги, в которых предпринимались попытки сформулировать правила для самураев.
Свою жизнь воин должен был посвятить хозяину – феодалу; во время службы следовало забывать дом, семью – все, что могло отвлекать от выполнения обязанностей или даже просто привязывать к жизни. Самураю полагалось в любой момент быть готовым к бою. Уважение к хозяину, преданность ему проявлялись не только в требовании любой ценой выполнить приказ, существовали интересные обычаи: например, во время сна самураю нельзя было ложиться ногами в сторону господина.
Доспехи самурая
О том, насколько далеко заходили японские воины в своем стремлении выполнить свой долг по отношению к господину, существует много легенд. В обычае было ритуальное самоубийство вслед за гибелью господина. Правда, Ямамото Цунэтомо, самурай, чьи собрания книг считаются руководством воина, трактатом о бусидо, после смерти господина не последовал этой традиции, поскольку умерший хозяин был ее противником. Ямамото удалился в горы и стал отшельником.
Готовность принять смерть самурай воспитывал в себе с самого детства. Японцы различали два вида бесстрашия, одно было связано с природной дерзостью, безбашенностью, другое подразумевало сознательное презрение к своей гибели – в первую очередь, основанную на вере в перерождение после смерти.
Смерть полагалось встретить спокойно, с улыбкой на лице, а в некоторых случаях самурай должен был выполнить харакири – ритуальное самоубийство. Так поступал воин в случае бесчестья – оно могло быть смыто собственной смертью или убийством обидчика. Кстати, сам ритуал тоже регулировался бусидо, отступлений от него не допускалось.
Иероглифы "бусидо"
Этика самурая обычно и ассоциируется с отвагой и бесстрашием в бою и легким отношением к смерти, но ее суть гораздо глубже. Именно сознание того, что любой миг мог стать последним, позволяло достичь того отношения к жизни, которое и отличает истинного самурая.
Воин учился ценить каждую минуту, обращать внимание на то, что люди в суете не замечают: красоту природы, то, как она воспета в стихах. Свободное от службы время самурай посвящал медитации, изучению наук, искусствам, каллиграфии, участию в чайной церемонии. Существовала даже традиция написания предсмертных стихов, они создавались перед тем, как совершить харакири.
Кодекс бусидо первоначально включал презрение к богатству и к деньгам вообще, часто воины жили, довольствуясь лишь тем, что давал господин. Лучшим украшением оружия и доспехов самурая становились следы, полученные во время боя. Но с течением времени это правило становилось все менее популярно.
Короткий кинжал кайкэн
Бусидо предписывал самураю быть безупречно честным, каждое слово требовалось обдумать, перед тем как произнести. В любой ситуации воин сохранял спокойствие, был немногословен, его манеры были безукоризненны; все это свидетельствовало о силе духа и достоинстве самурая.
Женщины и бусидо
Бусидо стал кодексом поведения, который был призван создать совершенного мужчину, но и женщине в этой парадигме отводилась своя роль. Если самураю предписывалось самоотверженно служить хозяину, то для жены самурая господином становился ее муж. Но не одна лишь слепая преданность дому становилась уделом благородных японок. Женщины из сословия самураев могли сами осваивать воинское мастерство.
Женщины тоже могли становиться воинами-самураями
Они учились искусству владения древковым оружием – копьем и нагинатой. Кроме того, женщины осваивали технику сражения маленьким кинжалом – кайкэном. Этот вид оружия носили при себе – прятали в складках одежды или в прическе. Кинжал становился и орудием ритуального женского самоубийства – да, и представительницы прекрасного пола подчинялись все той же философии.
В отсутствие самурая на его жену могла ложиться обязанность по защите дома. В случае, если самурай погибал, вдова могла вставать на путь мщения.
Женщина с нагинатой
О женщинах-воинах, их называли онна-бугэйся, сохранилось множество историй. Одна из них, Хангаку Годзен, жившая в XII веке, была дочерью воина и сражалась наравне с мужчинами – «бесстрашная, как мужчина, и красивая, как цветок».
Хангаку Годзен, женщина-самурай
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