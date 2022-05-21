Любовь вечна: 20 фотографий, на которых запечатлены трогательные поцелуи солдат с их дамами сердца

Поцелуи в военные годы.

1. Прощальный поцелуй

Солдаты отправляются на Корейскую войну , 1950 год.

2. Поцелуй американских солдат

Перед отправлением войск в Египет , 1963 год.

3. Долгожданная встреча

Женщина обнимает и целует вернувшегося солдата, 1945 год.

4. Поцелуй моряка и медсестры

Поцелуй в центре Нью-Йорка символизирующий окончание войны, 1945 год.

5. Расставание неизбежно

Прощание пары на вокзале, 1943 год.

6. Поцелуй победителям

Женщина целует солдата вернувшегося с войны, 1945 год.

7. Возвращение с войны

Девушка целует жениха вернувшегося с войны в инвалидной коляске, 1945 год.

8. Прощание на вокзале

Перед отъездом на фронт, 1943 год.

9. Вернулся...

Солдат пришел домой с войны, 1940-е годы.

10. Поцелуй на лужайке

Американский солдат целует свою британскую подругу, 1945 год.

11. Прощание с близкими

Солдаты высовываются из окон вагона, чтобы поцеловать своих близких, 1935 год.

12. Встреча с курсантами

Летчики на встрече с девушками.

13. Прощание с женами

Английские солдаты перед уходом в Египет, 1937 год.

14. Перед расставанием

Прощание улетающего военного, 1943 год.

15. Горечь расставания

Объятия перед долгой разлукой, 1943 год.

16. Нежное прощание

Солдат нежно целует свою девушку перед отъездом на поезде, 1922 год.

17. Прогулка в парке

Девушка на роликах с раненым солдатом, 1940-е годы.

18. Наслаждаясь объятиями любимого человека

Военные из разных подразделений наконец-то вместе , 1945 год.

19. Нет преград для поцелуя

Моряк наклоняется через забор и поднимает девушку, чтобы поцеловать, 1945 год.

20. Шепот на ухо любимой

Прощальные слова о любви, 1939 год.

Война - ужасное время, которое разлучает самых близких и любящих людей. Время, когда поцелуй при расставании может стать последним. И какая радость в глазах и жестах людей, которым удалось пережить страшные годы войны и снова встретиться.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: