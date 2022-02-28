Шьём модную сумку из старой футболки

Наверное, у каждого в шкафу лежит парочка (или даже больше) старых футболок, которые выглядят неплохо, но уже давно не носятся по разным причинам. Выбрасывать их нет никакого желания.

Что же можно с ними придумать? Что-то практичное и красивое? Хорошим выходом из ситуации является модная сумка из старой футболки! Сшить её можно меньше, чем за пять минут.



Всё, что вам понадобится, это:

старая футболка;

швейная машинка;

ножницы.

Приступаем к работе:

1. Выверните футболку наизнанку и прошейте зигзагообразным стежком по прямой линии через нижнюю часть рубашки, 3-5 сантиметров вверх от самого низа. Строчка в начале и конце для дополнительной прочности. Затем, для верности, пройдитесь по зигзагообразному стежку во второй раз.

2. Чтобы сделать более аккуратные углы у сумки, добавьте зигзагообразный стежок по диагонали на каждом углу, как показано на фото ниже. Затем отрежьте лишнюю ткань.



3. Затем отрежьте рукава и область шеи, как показано на фотографии, для первого варианта ручки. Для второго варианта смотрите метод на фото ниже.



4. Далее прошейте зигзагообразным стежком по верху, где находился воротник, чтобы создать ремешок. Так же, как и на первом этапе, обязательно прошейте область спины в начале и конце и пройдитесь через шов, по крайней мере, дважды, для дополнительной прочности.

5. Отрежьте лишнюю ткань и выверните сумку наружу.Здесь показаны два варианта ручки для сумки. Вы можете выбрать любой на ваш вкус:



Берите эту сумку с собой в продуктовый магазин или на рынок, чтобы не использовать лишний раз пластиковые пакеты. Честно говоря, эта сумка выглядит так классно, что её можно носить и просто так, в повседневной жизни!



