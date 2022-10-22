C чего начинать уборку квартиры

Конечно, мама и бабушки учили нас, как правильно и с чего начинать уборку. Увидела в интернете, что необходимо сеть за письменный стол и наметить ПЛАН УБОРКИ! )))) Ну можно и писать план пол дня, а убираться кто будет?!









Как будто вы не занимаетесь этим минимум раз в неделю, неужели можно советовать — написать план уборки? Так что просто напоминаю, как убирать квартиру. Или для молоденьких девушек пригодится! )

Есть общие правила, как провести еженедельную уборку квартиры или дома, с чего начать? С пылесоса или с пыли? С пола начинать или с протирания пыли с полочек?

Дорогие читатели, правила простые: Сверху вниз.Расстановка вещей по местам, пыль, пылесос, мытье полов. Есть пословица, что сор из избы не выметают, однако подметать, пылесосить, мыть пол, и убираться нужно от окна до входной двери (из комнаты или из квартиры — не важно). Теперь подробно:

1. Начинаем с самой дальней комнаты от входной двери. Если Вы дома не одни, попросите близких не метаться за Вами из комнаты в комнату, а посидеть на месте. (Если вы уже пылесосите, то пыль и мелкая грязь будет переноситься на тапочках из неубранных помещений).



2. Начинаем уборку с того, что убираем вещи в каждой комнате по местам. Вещи в стирку или по шкафчикам (чистые), письменные принадлежности в стол или по стаканчикам и т.

д. Можно совмещать эти действия с протиранием пыли. Вытираем пыль сверху вниз: полки, подоконник, стол, электроприборы, телевизоры, ПК. Проходим по порядку, от самой дальней комнаты до входной двери, туалет и ванную — напоследок (там же мы моем тряпки после уборки пыли и мытья полов).3. Беремся за пылесос, тоже проходим комнаты по порядку, последовательно, если переходим из комнаты в комнату коридор — пылесосим его частями, по ходу движения. Не забываем снять насадку и пропылесосить около плинтуса и по верху плинтусов. Там скапливается много пыли.4. Влажная уборка полов. Моем пол в комнатах и коридоре в том же порядке.5. Кухню я люблю оставлять на др. день. Порядок от окна к двери и сверху вниз: кафель, подоконник, плита, столешница, потом холодильник и напоследок — раковина). Полы и пылесос я делаю вместе со всей квартирой. Хотя чаще, сами знаете и подметаем на кухне чуть не каждый день и пол протираем (при готовке часто бывает что-то выпрыгнет или убежит;) )Генеральная уборка делается так же, но с отодвиганием мебели, мытьем окон и плинтусов.Вот такие дела у меня раз в неделю… Аккуратных Вам домочадцев и лёгкой уборки!