С домашними делами бывает нелегко справиться. Тогда на помощь приходят нестандартные советы. Например, о том, как использовать дезодорант в быту. Вы даже не представляете, насколько это незаменимый помощник в домашних делах.







В нашей сегодняшней статье мы подробно расскажем, как с помощью обычного дезодоранта можно решить сразу несколько бытовых задач.

1. Замена пластырю

2. Снижаем уровень боли

3. Бесплатный массажер для лица

4. Быстро удаляем следы маркера

5. Больше никаких скрипучих дверей

Спасение при мозолях.Мозоли доставляют дискомфорт абсолютно всем. Часто нам натирает новая обувь и приходится хромать еще несколько дней. Зачастую даже лейкопластырь не помогает. А уж если его не оказалось под рукой, то о передвижениях по улице не может быть и речи.Но, к счастью, мы точно знаем, чем можно заменить пластырь. И поможет нам обычный дезодорант. Шариковый дезодорант необходимо нанести на подсушенную мозоль. Удивительно, но это существенно облегчит вам передвижение. Более того, перед тем как носить новую обувь, мы советуем смазать места потенциальных мозолей дезодорантом. Так вы сможете предотвратить их появление.Быстро снимаем боль.Бытовые травмы – далеко не редкость. У каждого из нас были случаи, когда мы случайно задевали ногой мебель и появлялся ушиб. Хорошо, если в аптечке всегда есть мазь от ушибов. Но что делать, если она закончилась. Обратиться к нашему совету, конечно же.А именно – вооружиться дезодорантом. Именно роликовым дезодорантом стоит смазать место ушиба. Он быстро снимет боль и позволит вам дойти до аптеки. Такое экстренное средство очень эффективно. Но мы все-таки советуем не забывать и про лекарственные мази.Отличная замена дорогим массажерам.Массажеры для лица стоят неоправданно дорого. А ведь их можно с легкостью заменить. Вы удивитесь, как часто можно сэкономить, если подходить к решению проблем нестандартно.Если вы хотите получить бесплатный массажер для лица, достаточно взять пустую емкость от дезодоранта. После чего ее следует наполнить вашим любимым кремом. После чего роликом от дезодоранта пройдитесь по лицу, распределяя крем по лицу.Легко устраняем следы маркера с поверхности стен.Многим родителям знакома ситуация раскрашенных в квартире стен. Бывает, что под руку юного художника попадает и мебель. А следы от маркеров, как известно, очень сложно удалить. Но только не тем, кто пользуется нашими советами.Удивительно, но с проблемой поможет справиться все тот же дезодорант. Просто вооружитесь ватным диском, который следует пропитать дезодорантом. После чего аккуратно прислоните ватный диск к месту загрязнения и хорошенько прижмите. Через пару секунд след маркера исчезнет со стены. Попробуйте сами.Антиперспирант избавит от скрипа дверей.Если вы устали от скрипучих дверей, то наш совет точно вам понравиться. Иногда просто не хватает времени на быструю замену петель. Но не стоит расстраиваться. Есть один совет, который поможет вам избавиться от скрипа.А поможет в этом самый простой антиперспирант. Просто распылите его на тот участок дверной петли, откуда идет скрип. Невероятно, но это позволит на время забыть о скрипучей двери. Конечно же, со временем все же стоит озаботиться ремонтом. Но в качестве экстренной помощи антиперспирант вполне справится.