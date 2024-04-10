Топливо и фильтры для воды: 4 способа полезной переработки пластика

Пластик - это один из самых практичных материалов, созданных человеком. Однако он же является причиной серьезных загрязнений окружающей среды, масштаб которых уже становится угрожающим. Учёные ищут выход из ситуации десятилетиями, но не так давно стали появляться идеи, как не только избавить мир от опасности задохнуться пластиковыми отходами, но и сделать их вторичную переработку полезной.
1. Реактивное и дизельное топливо
Полупортативный реактор пиролиза - устройство, способное превратить пластик в топливо. /Фото: newatlas.com
Не так давно учёные смогли доказать, что пластик возможно переработать сразу в два вида топлива - дизельное и реактивное. Для получения первого уже придумана специальная установка - полупортативный реактор пиролиза, который в будущем можно будет устанавливать в заднюю часть транспорта для переработки на месте. Пока что только ведутся первые испытания, но исследователи настроены оптимистично.
С реактивным топливом из пластмассовых отходов несколько сложнее, ведь такая технология долгое время считалась попросту нереальной, да и сейчас далеко не все верят в эту задумку. Однако в нее поверили в компании British Airways, которая имеет в своих планах строительство завода по переработке мусора в реактивное топливо на основе чистого сжигания - при правильных условиях такая технология позволяет получить нужную для создания реактивного топлива реакцию термического разложения.
2. Фильтры для воды
Пластиковые отходы могут помочь решить проблему загрязнения воды. /Фото: relrus.ru
Это кажется удивительным, однако вторичная переработка пластиковых отходов может стать одним из решений глобальной проблемы человечества - загрязнение воды.отличной альтернативой производства необходимого материала.
Специалистами из Саудовской Аравии было проведено серию экспериментов, направленных на создание фильтрующих мембран из использованных пластиковых бутылок. Испытания оказались успешными, а разработчики подсчитали, что при внедрении подобной технологии проблема загрязнения питьевой воды в разы уменьшится.
3. Аэрогель для борьбы с разливами нефти
Революционный материал аэрогель можно делать из пластмассы. /Фото: infuture.ru
Некоторое время назад учёными удалось получить уникальный по своим свойствам материал - аэрогель, который является самым лёгким веществом в мире и одновременно с этим обладает впечатляющими функциями. Так, например, губка из аэрогеоя способна впитывать и удерживать большой объем не растворяющихся в воде веществ — до 900 раз больше собственного веса. Таким образом, уникальный материал можно использовать для предотвращения разливов нефти.
Но на этом учёные не остановились. В ходе ряда экспериментов выяснилось, что полезный аэрогель можно иизготовитьолучить из обыкновенного ПЭТ-пластика, который используется при изготовлении бутылок. Полученный материал, по мнению разработчиков, можно использовать не только в борьбе с разливами нефти, но и в качестве акустической изоляции в зданиях, а также для изготовления пылевых фильтров.
4. Углеродные нанотрубки
Ещё один уникальный материал из пластиковых отходов. /Фото: pikabu.ru
Углеродные нанотрубки - это ещё один недавно открытый материал, который совершил настоящую революцию в научном мире. Потенциал изобретения огромен, ведь нанотрубки можно использовать при производстве большого количества вещей в самых разных сферах - от медицины и морской техники до создания устройств для обезвреживания бомб.
И хотя технология была отработана ещё в 2013 году, совершенствовать ее не перестали. И одним из этапов модернизации производства углеродных нанотрубок стало использование углерода, получаемого из пластиковых отходов, а не из этанола, как это было раньше. С помощью подобной технологии учёные смогут одновременно бороться с загрязнением пластмассой окружающей среды и создавать универсальный для ряда сфер деятельности материал.
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