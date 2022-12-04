Путешествие в провинцию Гуйчжоу

Горная многонациональная провинция Гуйчжоу находится на юго-западе Китая. Поехали!
Провинция расположена на востоке плато Юньгуй, расположенного на юго-западе Китая. Рельеф в основном гористый, но восток и юг относительно плоские. Средняя высота над уровнем моря составляет 1000 метров. (Фото Costfoto): Искусственный водопад на фасаде здания Liebian International Building в городе Гуйян. Симпатично. Крыши деревни Чжаосин Донг в уезде Липин. (Фото Grigvovan): «Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой» FAST на юге Китая, в провинции Гуйчжоу. На строительство радиотелескопа было затрачено более 185 млн долларов. После окончания строительства в 2016 году и сдачи в эксплуатацию FAST стал самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой, его диаметр — 500 метров. Существует радиотелескоп с незаполненной апертурой большего диаметра — российский 576‑метровый радиотелескоп РАТАН‑600. (Фото Visual China Group): Рисовые террасы: Храмы на горе Фаньцзин: Сложные развязки в горах. (Фото Visual China Group): Железнодорожная станция: Город Гуйян. (Фото Lintao Zhang): Вид на рисовые террасы Джиабанг в уезде Цунцзян. Рисовые террасы являются традиционной частью пейзажа. Эти поля исторически играют огромную роль в обеспечении населения соответствующих стран продовольствием. Некоторые из них занесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Costfoto): Традиционные костюмы в фестивале Лушэн в округе Хуанпин. (Фото Visual China Group): Еще один фестиваль и собака в привилегированном положении. (Фото Visual China Group): Вид на красивую деревню Сицзян Мяо. (Фото Silvia Campi): Китайская архитектура. (Фото Costfoto): Фермерские поля. (Фото Costfoto): Разноцветные террасы среди жилых домов в городе Бицзе. Поля вместе со многоэтажками, такого у нас не увидишь. (Фото Costfoto): Трансформер высотой 53 метра. (Фото Visual China Group): Рисовые террасы и облака. (Фото Costfoto): Пруд в парке Цюаньху в Гуйяне. (Фото Liu Chaofu): (Фото Tappasan Phurisamrit):
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