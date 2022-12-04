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Путешествие в провинцию Гуйчжоу

Горная многонациональная провинция Гуйчжоу находится на юго-западе Китая. Поехали!


Путешествие в провинцию Гуйчжоу





Провинция расположена на востоке плато Юньгуй, расположенного на юго-западе Китая. Рельеф в основном гористый, но восток и юг относительно плоские. Средняя высота над уровнем моря составляет 1000 метров. (Фото Costfoto): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Искусственный водопад на фасаде здания Liebian International Building в городе Гуйян. Путешествие в провинцию Гуйчжоу Симпатично. Крыши деревни Чжаосин Донг в уезде Липин. (Фото Grigvovan): Путешествие в провинцию Гуйчжоу «Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой» FAST на юге Китая, в провинции Гуйчжоу. На строительство радиотелескопа было затрачено более 185 млн долларов. После окончания строительства в 2016 году и сдачи в эксплуатацию FAST стал самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой, его диаметр — 500 метров. Существует радиотелескоп с незаполненной апертурой большего диаметра — российский 576‑метровый радиотелескоп РАТАН‑600. (Фото Visual China Group): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Рисовые террасы: Путешествие в провинцию Гуйчжоу Храмы на горе Фаньцзин: Путешествие в провинцию Гуйчжоу Сложные развязки в горах. (Фото Visual China Group): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Железнодорожная станция: Путешествие в провинцию Гуйчжоу Город Гуйян. (Фото Lintao Zhang): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Вид на рисовые террасы Джиабанг в уезде Цунцзян. Рисовые террасы являются традиционной частью пейзажа. Эти поля исторически играют огромную роль в обеспечении населения соответствующих стран продовольствием. Некоторые из них занесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Costfoto): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Традиционные костюмы в фестивале Лушэн в округе Хуанпин. (Фото Visual China Group): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Еще один фестиваль и собака в привилегированном положении. (Фото Visual China Group): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Вид на красивую деревню Сицзян Мяо. (Фото Silvia Campi): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Китайская архитектура. (Фото Costfoto): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Фермерские поля. (Фото Costfoto): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Разноцветные террасы среди жилых домов в городе Бицзе. Поля вместе со многоэтажками, такого у нас не увидишь. (Фото Costfoto): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Трансформер высотой 53 метра. (Фото Visual China Group): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Рисовые террасы и облака. (Фото Costfoto): Путешествие в провинцию Гуйчжоу Пруд в парке Цюаньху в Гуйяне. (Фото Liu Chaofu): Путешествие в провинцию Гуйчжоу (Фото Tappasan Phurisamrit): Путешествие в провинцию Гуйчжоу


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