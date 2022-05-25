10 эффективных причин, по которым стоит расстаться с пижамой и спать голышом

1. Упрощение жизни

Сон голышом - это экономично.

2. К прогулкам готов!

На прогулку в любое время.

3. Повод чувствовать себя счастливее и свободнее

Как стать свободным и счастливым!

4. Тактильные контакты с партнёром

Тактильные контакты с партнёром - это замечательно.

5. Улучшение сна

Здоровый и спокойный сон гарантирован.

6. Снижение рисков дерматологических проблем

И никаких проблем с кожей!

7. Регулирование гормона кортизола

А виной всему кортизол.

8. Сбалансирование мелатонина и гормона роста

Сон голышом продляет молодость.

9. «Рай» для половых органов

И пускай они дышат!

10. И кондиционер не нужен

Лучший сон в мире!