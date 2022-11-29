Испанец умудрился построить дом в неоклассическом стиле из грузовых контейнеров

Грузовые контейнеры - это не просто большие коробки. Их геометрия, габариты и доступность позволяют импровизировать при создании небольших домов, офисов, ресторанов, чем и воспользовался испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте. 7 потрепанных временем и службой контейнеров он превратил в комфортабельный дом в неоклассическом стиле с нестандартной планировкой.
Контейнеры для перевозки грузов стали идеальной основой для создания комфортабельного жилья в неоклассическом стиле. | Фото: boredpanda.com.
Контейнеры для грузоперевозок все чаще вдохновляют архитекторов на создание нестандартных проектов. Особенно это заметно в жилищном строительстве частных домов тех стран, где цены на недвижимость зашкаливают, а возможности у населения ограничены. Не стала исключением и Испания, в которой с недавних пор стали обращать особое внимание на альтернативное жилье. Тем более, что в стране с мягким климатом экспериментировать с материалами стен можно практически без ограничений.
Испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте взялся за создание двухэтажного дома из вторсырья.
Именно так и сделал молодой испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте (Alejandro Martín Torrente), получивший заказ на строительство необычного дома. Заказчик пожелал иметь современный дом для большого семейства в Алькала-де-Гвадайра (Севилья), который нужно было построить только из вторсырья. Старые контейнеры прекрасно вписывались в основные требования владельца.
Прежде, чем устанавливать контейнеры на участке, архитектор экспериментировал с элементами макета. | Фото: livinginacontainer.com.
При проектировании контейнерного дома креативный архитектор решил отказаться от распространенной идеи обустраивать комнаты внутри каждого из 7 контейнеров. Авторы Novate.ru не раз упоминали о том, что благодаря их форме и жесткой конструкции можно создавать особенные объекты, складывая модули по принципу конструктора LEGO разной конфигурации, надежно закрепляя между собой.
По пути новаторства пошел и испанский дизайнер, который решил поэкспериментировать с нестандартной установкой самих контейнеров, с оригинальным использованием внутреннего пространства и образовавшихся пролетов между ними.
Нестандартное размещение контейнеров позволило создать особенный дизайн.
Конструкционные особенности: В своем проекте Алехандро Мартин Торренте использовал разноуровневую установку, смещение объемов, поперечное размещение и даже внедрение разрезанных на части контейнеров. Чтобы точно ориентироваться в размещении и соединении модулей, молодой человек создал макет дома, благодаря которому смог рассчитать все до мелочей, начиная от входа в дом и заканчивая консольными выступами, которые являются навесами над зоной отдыха перед бассейном и над переходами между обустроенными модулями.
Понадобилось совсем немного времени, чтобы вместо контейнеров появился прекрасный дом.
Консольное расположение контейнеров позволило создать крытые зоны отдыха и переходы.
Определившись с распределением и трансформацией контейнеров (создание оконных и дверных проемов, уменьшение в размерах и т.д.), каждый из них был основательно утеплен, звукоизолирован и надежно закреплен. Только после это приступили к отделочным работам.
Поскольку владельцы дома пожелали, чтобы дом имел традиционный вид, его обшили белоснежными панелями, да так, что и не догадаешься, из чего он сделан.
Зона кухни-столовой расположена на первом этаже возле панорамного окна. | Фото: livinginacontainer.com.
Необычная мебель и неожиданные арт-объекты помогли создать особенную атмосферу. | Фото: boredpanda.com.
Внутреннее пространство после закрепления утеплителя обшили гипсокартоном, создав традиционный дизайн современного дома. Огромные окна от пола до потолка, стеклянные двери, белые стены с вкраплениями оригинальных акцентов в виде эксцентричных обоев или деревянных панелей – все это сделало внутреннее пространство воздушным и особенно уютным. Этому поспособствовали некоторые предметы мебели с элементами потертостей, аксессуары, дощатый потолок и неожиданный арт-объект в виде мотоцикла на втором этаже.
Интерьер ванной комнаты настраивает на расслабление и позитив. | Фото: livinginacontainer.com.
Примечательно: Учитывая, что возведение домов (даже больших габаритов) с использованием грузовых контейнеров забирает намного меньше времени и средств, не стала удивлением нагрянувшая популярность подобного строительства. Как показывают исследования, рост показателей возведения альтернативного жилья ежегодно увеличивается на 6,5%, и уже к 2025 г. объем именно контейнерных домов на мировом рынке поднимется до 73 млн дол. Для сравнения: в 2017 г. он составлял около 44,8 млн дол.
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