Испанец умудрился построить дом в неоклассическом стиле из грузовых контейнеров

Контейнеры для перевозки грузов стали идеальной основой для создания комфортабельного жилья в неоклассическом стиле. | Фото: boredpanda.com.

Испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте взялся за создание двухэтажного дома из вторсырья.

Прежде, чем устанавливать контейнеры на участке, архитектор экспериментировал с элементами макета. | Фото: livinginacontainer.com.

Нестандартное размещение контейнеров позволило создать особенный дизайн.

Понадобилось совсем немного времени, чтобы вместо контейнеров появился прекрасный дом.

Консольное расположение контейнеров позволило создать крытые зоны отдыха и переходы.

Зона кухни-столовой расположена на первом этаже возле панорамного окна. | Фото: livinginacontainer.com.

Необычная мебель и неожиданные арт-объекты помогли создать особенную атмосферу. | Фото: boredpanda.com.

Интерьер ванной комнаты настраивает на расслабление и позитив. | Фото: livinginacontainer.com.