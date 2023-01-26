6 фактов о чайных пакетиках, узнав которые вы перестанете выбрасывать их после использования
1. Если ты поместишь использованный чайный пакетик в холодильник, там всегда будет приятно пахнуть. Чайный пакетик вберет в себя лишние запахи продуктов и поддержит правильный баланс влаги в месте хранения продуктов.
2. Как отмыть сильно загрязненную посуду, не пользуясь химическим средством и не тратя времени на оттирание засохших кусков еды? Замочи на ночь посуду в раковине с водой, бросив туда же чайный пакетик. Утром вся грязь смоется без проблем!
3. Проблемы с кожей? Ссадины, синяки, царапины, мелкие покраснения, воспаления и укусы насекомых можно сделать менее заметными с помощью чайного пакетика. Тебе достаточно просто подержать его под холодной водой и приложить к беспокоящему месту на 15 минут. Чай содержит дубильные вещества, которые снимут воспаление и раздражение, уменьшат покраснение и отек. Обязательно попробуй этот трюк!
4. Темные круги под глазами и краснота также убираются с помощью прохладного компресса из чайного пакетика. Приложи замоченные холодные пакетики на глаза и полежи в таком состоянии несколько минут. Процедура снимет покраснение, а если его не было — уменьшит мешки под глазами лучше любого спа.
5. Чайные пакетики не по нраву мелким грызунам, паукам и насекомым. Запах чая их отпугивает. Расставь пакетики в местах, где были замечены вредители, и они там больше не появятся!
6. Дай чайным пакетикам хорошо просохнуть. Неприятный запах исчезнет из обуви, если ты поместишь внутрь чайный пакетик. Он впитает в себя всю лишнюю влагу и затхлость. Хранить так обувь — очень разумно.
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