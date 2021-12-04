5 причин вибрации руля в автомобиле, и как устранить данную проблему

Проблемы с рулем - это дело серьезное.

1. Грязь и засоры

Самое простое, что может быть.

2. Поврежденные диски

Серьезная проблема, которую нужно решать быстро.

3. Отсутствие балансировочного груза

Частая проблема на наших дорогах.

4. Рулевые наконечники

Могут расшататься.

5. Серьезные повреждения

Что вы с ним делали?!