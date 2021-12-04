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5 причин вибрации руля в автомобиле, и как устранить данную проблему


Проблемы с рулем - это дело серьезное.

Проблемы с рулем - это дело серьезное.

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как вибрация руля. Если такого ещё не случилось, значит всё «худшее» еще только впереди. Но прежде, чем впадать в панику и спешить в автосервис на диагностику, следует сделать собственный поверхностный осмотр транспортного средства. С высокой долей вероятности он позволит определить причину и тяжесть сложившегося положения.

1. Грязь и засоры


Самое простое, что может быть.

Самое простое, что может быть.

 

Самое первое и простое, что можно сделать при проблеме трясущегося руля – это взглянуть на колеса своего автомобиля. Возможно, они просто слишком грязные после поездок по лужам или глубокому снегу. Эти частицы грязи и создают тот самый дисбаланс, который становится причиной тряски «штурвала» в вашем корабле. Поэтому стоит загнать машину на мойку и хорошо помыть. Если повезет, уже после такой нехитрой манипуляции проблема исчезнет.

2. Поврежденные диски


Серьезная проблема, которую нужно решать быстро.

Серьезная проблема, которую нужно решать быстро.

 

Осматривая колеса на предмет загрязнения, стоит сразу же проверить и целостность дисков. Причиной дисбаланса очень часто является согнутый диск или вздувшаяся шишка на шине. В обоих случаях лучше всего обратиться за помощью.
Диск следует отремонтировать (если получится, в противном случае придется менять), а вот шину с шишкой менять придется абсолютно точно.

3. Отсутствие балансировочного груза


Частая проблема на наших дорогах.

Частая проблема на наших дорогах.

 

К сожалению, дорожное покрытие на российских просторах далеко от идеального. Именно поэтому проблема отрыва балансировочного грузика - не такая уж редкость на наших дорогах. Стоит одному такому оторваться, и руль (чаще всего) начинает неистово дрожать. Приятного в этом мало. Особенно плохо дела обстоят, если грузик оторвался с передних колес. В этом случае машина начинает терять управляемость, а поэтому лучше всего обратиться за помощью как можно быстрее.

4. Рулевые наконечники


Могут расшататься.

Могут расшататься.

 

Проблема может быть еще и в разболтавшиеся рулевых наконечниках. Шарнир наконечника обязательно должен быть тугим и поворачиваться только с определённым усилием. Однако, от запредельной выработки он может начать болтаться в своем корпусе, создавая тем самым вибрацию в руле. Надо отметить, что люфт в таких случаях зачастую бывает значительным.

5. Серьезные повреждения


Что вы с ним делали?!

Что вы с ним делали?!

 

Наконец, причиной трясущегося руля может быть набор достаточно серьезных поломок и повреждений автомобиля. Наиболее распространён дефект вала привода. Оценить визуального его кривизну может быть очень сложно, поэтому если появились подозрения, что проблема именно в этом, лучше сразу обратиться за помощью к специалистам.

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5 причин вибрации руля в автомобиле, и как устранить данную проблему

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5 причин вибрации руля в автомобиле, и как устранить данную проблемуПодписаться на мой Instagram
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