5 причин вибрации руля в автомобиле, и как устранить данную проблему

Проблемы с рулем - это дело серьезное.
Каждый водитель рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как вибрация руля. Если такого ещё не случилось, значит всё «худшее» еще только впереди. Но прежде, чем впадать в панику и спешить в автосервис на диагностику, следует сделать собственный поверхностный осмотр транспортного средства. С высокой долей вероятности он позволит определить причину и тяжесть сложившегося положения.
1. Грязь и засоры
Самое простое, что может быть.
Самое первое и простое, что можно сделать при проблеме трясущегося руля – это взглянуть на колеса своего автомобиля. Возможно, они просто слишком грязные после поездок по лужам или глубокому снегу. Эти частицы грязи и создают тот самый дисбаланс, который становится причиной тряски «штурвала» в вашем корабле. Поэтому стоит загнать машину на мойку и хорошо помыть. Если повезет, уже после такой нехитрой манипуляции проблема исчезнет.
2. Поврежденные диски
Серьезная проблема, которую нужно решать быстро.
Осматривая колеса на предмет загрязнения, стоит сразу же проверить и целостность дисков. Причиной дисбаланса очень часто является согнутый диск или вздувшаяся шишка на шине. В обоих случаях лучше всего обратиться за помощью. Диск следует отремонтировать (если получится, в противном случае придется менять), а вот шину с шишкой менять придется абсолютно точно.
3. Отсутствие балансировочного груза
Частая проблема на наших дорогах.
К сожалению, дорожное покрытие на российских просторах далеко от идеального. Именно поэтому проблема отрыва балансировочного грузика - не такая уж редкость на наших дорогах. Стоит одному такому оторваться, и руль (чаще всего) начинает неистово дрожать. Приятного в этом мало. Особенно плохо дела обстоят, если грузик оторвался с передних колес. В этом случае машина начинает терять управляемость, а поэтому лучше всего обратиться за помощью как можно быстрее.
4. Рулевые наконечники
Могут расшататься.
Проблема может быть еще и в разболтавшиеся рулевых наконечниках. Шарнир наконечника обязательно должен быть тугим и поворачиваться только с определённым усилием. Однако, от запредельной выработки он может начать болтаться в своем корпусе, создавая тем самым вибрацию в руле. Надо отметить, что люфт в таких случаях зачастую бывает значительным.
5. Серьезные повреждения
Что вы с ним делали?!
Наконец, причиной трясущегося руля может быть набор достаточно серьезных поломок и повреждений автомобиля. Наиболее распространён дефект вала привода. Оценить визуального его кривизну может быть очень сложно, поэтому если появились подозрения, что проблема именно в этом, лучше сразу обратиться за помощью к специалистам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии