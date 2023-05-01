Глядя на пингвинов, особенно на маленьких пингвинят, кажется, что они покрыты бархатной шелковистой шёрсткой, а не перьями. Но пингвины — птицы, пусть и не умеющие летать, поэтому у них есть и крылья, и перья, больше похожие, впрочем, на волоски. При этом пингвины не имеют пуховых перьев, но всё равно не мёрзнут.
У пингвинов уникальное расположение перьев — они растут по всему телу, а не в строго определённых местах, как у других птиц. Благодаря этому между перьями сохраняется воздух, поддерживая температуру тела в 38°C. Так что из-за толстого слоя подкожного жира и удивительного оперения пингвины, живущие в Антарктике, умудряются выживать даже в семидесятиградусные морозы с сильными холодными ветрами. А ещё из-за этой воздушной прослойки эти птицы прекрасно удерживаются на воде. Перья, кстати, играют большую роль не только в терморегуляции.
Все 18 известных видов пингвинов имеют примерно одинаковую окраску — тёмную спину и светлый живот. Из-за этого их сложнее заметить хищникам. Например, если морской леопард посмотрит из толщи воды вверх, то он не отличит белое брюшко пингвина от поверхности воды. А следящий за округой с высоты хищник может и не заметить пингвина, поскольку его тёмная спинка сливается с кажущейся тёмной поверхностью океана. Можно сказать, что оперение пингвина — это самый настоящий маскировочный «смокинг».
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У пингвинов есть перья
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