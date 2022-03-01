Как можно обмануть детектор лжи на раз-два

Как разведчики обманывают полиграф.
С давних времен люди использовали самые разные методы для того, чтобы добиться правды. Пытки, как свидетельствует история, были весьма распространёнными и действенными в «выбивании» признания, но не в получении подлинной правды. И здесь человечеству помог технический прогресс и медицина. Благодаря им появился полиграф или детектор лжи. Правда, как известно, на любое действие есть противодействие. Сразу после создания полиграфа начали появляется и методики того, как его обмануть.
Главное самоконтроль
Контроль - это самое главное.
Полиграф – это всего лишь машина, которая реагирует на состояние человека: дыхание, электрическое сопротивление кожи, сердечно-сосудистую активность и некоторые другие физиологические параметры, которые могут быть переданы в математической форме. Таким образом, при работе с полиграфом очень важен самоконтроль испытуемого.
Важно понимать, что даже при использовании полиграфа, полиграфологи будут делать все, чтобы вывести человека из душевного равновесия. Например, ему будет поставлен неудобный стул, освещение будет раздражать, а задаваемые вопросы могут быть очень странными и даже провокационными, не имеющими никакого прямого отношения к делу. Все это делается для того, чтобы человек не мог концентрировать на самоконтроле.
Правильный вопрос
Вопросы будут непростыми.
Как уже было отмечено, специалисты при допросах с полиграфом задают самые разные вопросы. В целом все они делятся на три категории: нейтральные (такие не должны вызывать никаких физиологических изменений), контрольные и вопросы-ловушки. Самое главное во время ответов в том, чтобы постоянно отвечать в одном и том же темпе. Многие из тех, кто учатся обманывать полиграф, практикуют методику «молчаливого ответа».
Контроль дыхания
Правильное дыхание - это всегда полезно.
Очень важен при работе с полиграфом контроль дыхания. По сути, оно должно быть равномерным. Облегчительные вдохи, как правило, воспринимаются не в пользу того, кто допрашивается. Дыхание очень важно и потому, что оно связано сразу с двумя показателями дающими всплески на полиграфе – сердечным ритмом и артериальным давлением.
«Дурак»
Шизойдные личности тяжело даются полиграфу.
Весьма специфическая методика обхода полиграфа. Говоря бытовым языком ее можно было бы назвать «игрой в дурачка». Суть заключается в том, чтобы научиться давать бессистемные ответы. Полиграфу очень сложно работать с личностями шизоидного типа. Очень часто этот метод используют сотрудники спецслужб.
Весь мир театр
Умение вжиться в роль помогает обманывать.
Умение актеров вживаться в роль способно помочь обмануть полиграф на раз-два. Умение глубокого погружения в чужой образ полностью маскирует естественные реакции организма. Именно поэтому метод «подмены личности» изучается и агентами специальных служб.
Лекарства
Различные вещества - самый неоднозначный способ обмана.
Самый опасный метод обмана полиграфа, тем не менее, весьма действенный. С помощью подобных препаратов человек может поменять почти все физиологические показатели своего организма. Правда, все это не поможет, если человека попросят сдать анализы.
Сон
Нагрузка на организма помогает в обмане.
Еще один весьма действенный метод обмана полиграфа. Человек, который не спал хотя бы сутки, очень сильно нарушает в своем организме биологические ритмы. Как следствие, допрос на полиграфе становиться весьма затруднительным, так как из-за крайней усталости организм человека впадает в состояние транса, который будет тем сильнее, чем выше была негативная нагрузка.
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