8 фактов о жизни в Арабских Эмиратах, которые кажутся странными даже бывалым туристам

1. Метро без машиниста и со множеством запретов

Женский вагон.

Вип-вагон и обычный. Где какой, догадаться несложно.

2. Никакого алкоголя, иначе отправят в полицию

Спиртное в общественных местах под запретом.

За распитие алкоголя в салоне такси можно угодить в полицейский участок.

3. Культ золота

Здесь все помешаны на золоте.

4. Кубометры воды «для красоты»

Ради такой красоты воды не жалеют даже в стране, большую часть которой занимает пустыня.

5. Остановки с кондиционерами

Как только заходишь внутрь павильона, включается кондиционер.

6. Чисто – как в аптеке

На улицах чистота.

7. Хороший сервис

Сервис на высоте, если не сталкиваться с сайтами и телефонными службами.

8. Небоскрёбы и нищета

Строительство архитектурных сенсаций опережает спрос на них.

Небоскрёбов больше, чем желающих в них жить.