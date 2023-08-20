8 фактов о жизни в Арабских Эмиратах, которые кажутся странными даже бывалым туристам

Объединённые Арабские Эмираты – страна, которая ассоциируется с шейхами, миллионерами и шиком. Большие города поражают красотой, небоскребами и уровнем сервиса. Однако жизнь в ОАЭ нельзя назвать раем. Хотя и адом её, коненчо, тоже не назовёшь, у этого государства всё-таки есть свои особенности, которые удивляют либо даже напрягают иностранцев. В качестве примера приведем 8 странностей, которые подмечают гости этой страны, пожив тут хотя бы несколько дней.
1. Метро без машиниста и со множеством запретов
Метрополитен в Дубае с точки зрения европейца очень необычен. Во-первых, вагоны в нем различаются по гендерному типу. Есть вагон для женщин и маленьких детей, есть – чисто мужской вагон, а есть смешанный, для обоих полов. В женский мужчинам вход запрещен (как и женщинам – в мужской). Кстати, он более просторный, чтобы можно было войти маме с коляской.
Женский вагон.
А вот первый вагон в составе может оказаться ещё и «золотым» – то есть для вип-пассажиров. Для путешествия в нем потребуется золотая карта или золотой тариф (поездка, соответственно, дороже). В таком вагоне более шикарные и комфортные кресла, сам дизайн – современнее, окна – почти панорамные, кроме того, можно зайти в кабину, посмотреть, как устроено управление составном, и взглянуть на всё глазами машиниста. Впрочем, машинистов в поездах метро Дубая нет – составы полностью автоматизированы.
Вип-вагон и обычный. Где какой, догадаться несложно.
Если простой смертный захочет прокатиться в «золотом» вагоне, это чревато крупным штрафом. Исключение могут сделать разве что для иностранца, если он убедительно пояснит, что этих правил просто не знал. Если же мужчина зайдет в женский вагон, его, вероятнее всего, просто выгонят пассажирки.
2. Никакого алкоголя, иначе отправят в полицию
ОАЭ – исламская страна, а, значит, алкоголь здесь не приветствуется. Но если в некоторых других мусульманских государствах (например, в Турции) к пьющим людям относятся терпимо, то в Эмиратах распитие спиртного – серьезно преступление.
Употреблять алкоголь здесь нельзя ни в метро (в подземке, кстати, запрещено пить любые напитки, а также есть какую-либо еду), ни в такси, ни в любом другом общественном месте, включая парки. Для незнакомого с местными законами и менталитетом иностранца это может быть шоком.
Спиртное в общественных местах под запретом.
Россиянка Татьяна, побывавшая этой весной в командировке в Дубае, поделилась с нами неприятной историей: «Нас было четверо, мы вышли с вечеринки и уже были подшофе, когда за нами приехало такси. – Водитель посмотрел на нас явно неодобрительно, но ничего не сказал. А вот когда в дороге моя коллега достала пиво, открыла банку, и он увидел все это в зеркале заднего вида, на его лице был шок. Видимо до нас за всю историю его работы никто так не делал. Этот чудак резко остановил машину, сказал нам по-английски, что вынужден вызвать полицию, и, действительно, потянулся за телефоном».
За распитие алкоголя в салоне такси можно угодить в полицейский участок.
Перепуганным россиянам стоило огромных трудов уговорить таксиста не звонить в полицию, объяснив ему, что они не знали местных законов, и пообещав, что никогда не будут пить ни в такси, и где бы то ни было ещё.
3. Культ золота
Эмираты – страна не только нефти, но и золота. Не в том смысле, что его тут добывают, а в том, что здесь культ этого металла. ОАЭ занимает одно из первых мест по количеству золота, приобретаемого гражданами в год. В одном только Дубае работают сотни ювелирных магазинчиков. Неудивительно, что именно в ОАЭ поставили «золотые рекорды» – изготовили цепочку из желтого металла, длина которой составила 5,5 км, а также гигантское золотое кольцо весом 64 кг.
Здесь все помешаны на золоте.
Золотом тут даже можно расплачиваться (правда, лишь в элитных магазинах), слиток можно получить в банкомате, как обычные бумажные купюры. А носить на себе золотые украшения – показатель того, что ты соответствуешь местной богатенькой публике.
4. Кубометры воды «для красоты»
То, с какой щедростью, если не сказать расточительностью, в ОАЭ тратят воду, вызывает удивление, ведь в этой пустынной стране вода – дефицит. Пустыня Руб-эль-Хали занимает почти всю территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а летом, как известно, даже в городах стоит нестерпимая жара, и воды людям требуется очень много.
Тем не менее в Эмиратах интенсивно озеленяют улицы крупных городов – делают клумбы, парки, лужайки, поля для гольфа, что требует постоянного полива. Чего стоит один только парк Dubai Miracle Garden, который известен на весь мир!
Ради такой красоты воды не жалеют даже в стране, большую часть которой занимает пустыня.
Расплата за эту зеленую красоту – миллионы, которые тратятся на полив уличных растений. Чтобы удивить иностранных туристов, вкладывающих в бизнес ОАЭ огромные деньги, и ради имиджа «страны шика», приходится круглые сутки поливать все эти райские сады методом капельного орошения (вода подается в прикорневую зону порционно).
Кстати, поскольку пальмы, цветы и другие местные красоты выращены с таким трудом и с такими финансовыми вложениями, штраф за сорванный цветок или испорченное деревце в ОАЭ может составлять более тысячи долларов.
5. Остановки с кондиционерами
Несколько лет назад в ОАЭ начали устанавливать автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, и первым городом, где опробовали это инновационное изобретение, стал Дубай. Остановки встречаются нескольких типов – в зависимости от загруженности пассажирами. Самая большая способна вместить до 800 человек за одни сутки, а самая маленькая – примерно 100.
Как только заходишь внутрь павильона, включается кондиционер.
Такая остановка – полностью закрытая и прозрачная. Внутри есть лавочки и табло, на котором можно посмотреть маршруты, и даже на некоторых остановках работает Wi Fi. Есть парковки для велосипедов, также эти остановки приспособлены для людей с ограниченными возможностями.
Но самая главная прелесть такой будочки – в том, что в ней прохладно. Учитывая то, что летом на улице температура часто поднимается выше 40 градусов, такие остановки стали настоящим спасением для пассажиров, которым приходится ждать автобуса, например, 10 или 15 минут, или просто прохожим, которые устали от жары.
6. Чисто – как в аптеке
В крупных городах ОАЭ (например, Абу-Даби и Дубае) настолько чисто, что гости из некоторых стран лишь удивленно разводят руками: как так можно жить? Всё просто. Поскольку среди жителей принято сообщать о правонарушениях в полицию, да и камер на улицах сотни тысяч, мусорить и вообще плохо себя вести никому не приходит в голову.
На улицах чистота.
Кстати, здесь работает достаточно много бесплатных общественных туалетов, и это тоже способствует идеальной чистоте на улицах.
7. Хороший сервис
Такси, доставка еды и другие услуги сервиса работают в городах ОАЭ как часы. Случаев внезапного отключения света или воды практически не бывает. Персонал улыбчив и обходителен. В этой стране вообще не принято ругаться, хамить и вообще вести себя невежливо.
Сервис на высоте, если не сталкиваться с сайтами и телефонными службами.
Правда, это касается живого общения. Если же нужно отправить сообщение в какую-нибудь службу по электронной почте либо дозвониться туда по телефону, тут, как жалуются туристы и работающие в ОАЭ иностранцы, попадаешь в бездушную бюрократическую машину. А спорные вопросы, увы, в Эмиратах решаются обычно через сайты или через телефоны службы поддержки с автоответчиком.
8. Небоскрёбы и нищета
В крупных городах ОАЭ переизбыток небоскребов – их настроили столько, что желающих купить все эти апартаменты просто не находится. Та же меньшая часть недвижимости, что приобретена толстосумами в качестве инвестиций (среди покупателей немало иностранцев), просто пустует. Часто квартиры даже не сдают в аренду, потому что, повторимся, желающих тут жить гораздо меньше, чем построенных квадратных метров. Так и стоят квартиры и апартаменты пустыми месяцами, а то и годами.
Строительство архитектурных сенсаций опережает спрос на них.
На фоне шикарных небоскребов, среди которых есть, действительно, известные на весь мир шедевры архитектуры, очень неожиданно смотрятся огромные пустыри. И эта грань между благоустроенными оазисами и пустыней, между шиком и нищетой, замаскированной за ширмой блеска и элитности, очень хорошо видна. Контраст слишком велик, чтоб назвать Эмираты раем на Земле.
Небоскрёбов больше, чем желающих в них жить.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии