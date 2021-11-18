Западный фронт Первой мировой: 30 редких фотографий, на которых оживает история

Уникальные фотографии, на которых оживает история.

1. Глядя на поле боя

Отчаянное сопротивление союзников. Ипр, 1917 год.

2. Уничтоженный памятник архитектуры

Горящий после бомбардировки собор в Реймсе. Франция, 1914 год.

3. Кавалерия

Французская кавалерия. Франция, 1914 год.

4. Вынужденная посадка

Французский пилот совершил вынужденную посадку на дружественной территории.

5. Разработка плана решительного наступления

Разработка стратегического плана немецкими офицерами.

6. Сражение в Шампани

Французские солдаты идут в штыковую атаку вверх по крутому склону.

7. Военный трофей

Союзники буксируют по улице сбитый немецкий двухмоторный бомбардировщик.

8. На линии фронта

Шестеро немецких солдат позируют в траншее с пулеметом.

9. Животные на военной службе

Собачья упряжка, используемая в британской армии для транспортировки пулемета и боеприпасов.

10. Метеорологический аэростат

Немецкий аэростат на привязи. Франция, 1916 год.

11. Французские резервисты армии США

Часть двухмиллионной группировки, которая принимала участие в битве на Марне.

12. Сражение в море грязи

Солдаты тянут тяжёлое артиллерийское орудие по грязи.

13. Ритуальный танец Хака

Ритуальный танец для премьер-министра Новой Зеландии Уильяма Месси и его заместителя.

14. Боевая готовность

Британский пулемётный расчёт.

15. Захваченный в плен офицер

Раненый и грязный немецкий военнопленный.

16. Массовое захоронение

Мертвых лошадей хоронят в траншее после битвы при Haelen.

17. Руины после бомбардировок

Руины Gommecourt Chateau, Франция.

18. «Мы утопаем в грязи...»

Британские солдаты стоят по колено в грязи на французских позициях.

19. Осмотр позиций противника

Немецкие солдаты производят рекогносцировку, укрывшись за большими стогами.

20. Уникальная цветная фотография

Обоз с провизией и медикаментами.

21. Неподалёку от немецких позиций

Горы гильз на обочине дороги недалеко от линии фронта.

22. Марнское сражение

Поле битвы на Марне.

23. «Месяцы скуки прерываются моментами крайнего ужаса»

Солдаты в окопах пишут письма домой.

24. Транспортировка захваченного танка

Немецкие солдаты грузят захваченный британский танк Mark I.

25. Атака французских войск

Битва на Сомме с высоты птичьего полёта.

26. Битва на хребте Вими

Британские солдаты во время битвы под Вими-Ридж.

27. Неподалёку крепости Помпель

Артобстрел неподалёку от французских позиций.

28. Битва под Вими-Ридж

Канадские солдаты досматривают убитого немецкого солдата.

29. Применение химического оружия

Французские солдаты проводят газовую и огнемётную атаки на немецкие позиции.

30. Подготовка к химической атаке

Французские солдаты в противогазах в 1917 году.