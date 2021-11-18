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Западный фронт Первой мировой: 30 редких фотографий, на которых оживает история


Уникальные фотографии, на которых оживает история.

Уникальные фотографии, на которых оживает история.

В конце лета 1914 года железнодорожные станции по всей Европе слушали бряцание оружия и скрип кожаных сапог – миллионы восторженных молодых солдат отправлялись на фронты самой масштабной после Наполеоновских войн. Их глаза блестели азартом искателей приключений. Но буквально через несколько недель этот юношеский задор сменился ужасом перед машиной смерти, с которой им пришлось столкнуться.

1. Глядя на поле боя


Отчаянное сопротивление союзников. Ипр, 1917 год.

Отчаянное сопротивление союзников. Ипр, 1917 год.

 

2. Уничтоженный памятник архитектуры


Горящий после бомбардировки собор в Реймсе. Франция, 1914 год.

Горящий после бомбардировки собор в Реймсе. Франция, 1914 год.

 

3. Кавалерия


Французская кавалерия. Франция, 1914 год.

Французская кавалерия. Франция, 1914 год.

 

4. Вынужденная посадка


Французский пилот совершил вынужденную посадку на дружественной территории.

Французский пилот совершил вынужденную посадку на дружественной территории.

 

5. Разработка плана решительного наступления


Разработка стратегического плана немецкими офицерами.

Разработка стратегического плана немецкими офицерами.

 

6. Сражение в Шампани


Французские солдаты идут в штыковую атаку вверх по крутому склону.

Французские солдаты идут в штыковую атаку вверх по крутому склону.

 

7. Военный трофей


Союзники буксируют по улице сбитый немецкий двухмоторный бомбардировщик.

Союзники буксируют по улице сбитый немецкий двухмоторный бомбардировщик.

 

8. На линии фронта


Шестеро немецких солдат позируют в траншее с пулеметом.

Шестеро немецких солдат позируют в траншее с пулеметом.

 

9. Животные на военной службе


Собачья упряжка, используемая в британской армии для транспортировки пулемета и боеприпасов.

Собачья упряжка, используемая в британской армии для транспортировки пулемета и боеприпасов.

 

10. Метеорологический аэростат


Немецкий аэростат на привязи. Франция, 1916 год.

Немецкий аэростат на привязи. Франция, 1916 год.

 

11. Французские резервисты армии США


Часть двухмиллионной группировки, которая принимала участие в битве на Марне.

Часть двухмиллионной группировки, которая принимала участие в битве на Марне.

 

12. Сражение в море грязи


Солдаты тянут тяжёлое артиллерийское орудие по грязи.

Солдаты тянут тяжёлое артиллерийское орудие по грязи.

 

13. Ритуальный танец Хака


Ритуальный танец для премьер-министра Новой Зеландии Уильяма Месси и его заместителя.

Ритуальный танец для премьер-министра Новой Зеландии Уильяма Месси и его заместителя.

 

14. Боевая готовность


Британский пулемётный расчёт.

Британский пулемётный расчёт.

 

15. Захваченный в плен офицер


Раненый и грязный немецкий военнопленный.

Раненый и грязный немецкий военнопленный.

 

16. Массовое захоронение


Мертвых лошадей хоронят в траншее после битвы при Haelen.

Мертвых лошадей хоронят в траншее после битвы при Haelen.

 

17. Руины после бомбардировок


Руины Gommecourt Chateau, Франция.

Руины Gommecourt Chateau, Франция.

 

18. «Мы утопаем в грязи...»


Британские солдаты стоят по колено в грязи на французских позициях.

Британские солдаты стоят по колено в грязи на французских позициях.

 

19. Осмотр позиций противника


Немецкие солдаты производят рекогносцировку, укрывшись за большими стогами.

Немецкие солдаты производят рекогносцировку, укрывшись за большими стогами.

 

20. Уникальная цветная фотография


Обоз с провизией и медикаментами.

Обоз с провизией и медикаментами.

 

21. Неподалёку от немецких позиций


Горы гильз на обочине дороги недалеко от линии фронта.

Горы гильз на обочине дороги недалеко от линии фронта.

 

22. Марнское сражение


Поле битвы на Марне.

Поле битвы на Марне.

 

23. «Месяцы скуки прерываются моментами крайнего ужаса»


Солдаты в окопах пишут письма домой.

Солдаты в окопах пишут письма домой.

 

24. Транспортировка захваченного танка


Западный фронт Первой мировой: 30 редких фотографий, на которых оживает история

Немецкие солдаты грузят захваченный британский танк Mark I.

 

25. Атака французских войск


Битва на Сомме с высоты птичьего полёта.

Битва на Сомме с высоты птичьего полёта.

 

26. Битва на хребте Вими


Британские солдаты во время битвы под Вими-Ридж.

Британские солдаты во время битвы под Вими-Ридж.

 

27. Неподалёку крепости Помпель


Артобстрел неподалёку от французских позиций.

Артобстрел неподалёку от французских позиций.

 

28. Битва под Вими-Ридж


Канадские солдаты досматривают убитого немецкого солдата.

Канадские солдаты досматривают убитого немецкого солдата.

 

29. Применение химического оружия


Французские солдаты проводят газовую и огнемётную атаки на немецкие позиции.

Французские солдаты проводят газовую и огнемётную атаки на немецкие позиции.

 

30. Подготовка к химической атаке


Французские солдаты в противогазах в 1917 году.

Французские солдаты в противогазах в 1917 году.

 

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Западный фронт Первой мировой: 30 редких фотографий, на которых оживает история

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Западный фронт Первой мировой: 30 редких фотографий, на которых оживает историяПодписаться на мой Instagram
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