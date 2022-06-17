«Говорящие» куклы – жутковатые выступления чревовещателей начала ХХ века, имевшие невероятных успех

Кукольники-чревовещатели -популярные артисты начала ХХ века.
В конце XIX-начале ХХ вв. среди прочих странных развлечений весьма популярными были выступления кукольников-чревовещателей. Они выходили на сцену с жуткими куклами, которые якобы разговаривали, а их хозяева молчали. У современных обывателей эти куклы не вызывают ничего, кроме страха и отвращения, в то время как 100 лет назад люди умирали от хохота, глядя на выступления «говорящих» фигур.
Целая «семья» говорящих кукол. | Фото: allday.com.
Сотни лет назад чревовещание считалось религиозной практикой. Люди полагали, что звуки в животах – это голоса мертвых или пророчества будущего. Находились те, кто брался растолковывать урчание живота. В Средневековье те, кто имел способность говорить с закрытым ртом, обвинялись в колдовстве. А в конце XIX века на чревовещании стали делать деньги.
Жуткая «говорящая» кукла и ее хозяин-чревовещатель. | Фото: dlyakota.ru.
Чревовещатели выступали с огромными куклами. Во время представления зрителям казалось, что артисты молчали, а их куклы разговаривали. Современному обывателю вид «говорящих» фигур кажется, мягко говоря, жутковатым. Куклы изготавливались из дерева или папье-маше, от этого они выглядели угловатыми. А гипертрофированные лица рисовали для того, чтобы они были видны зрителям на задних рядах.
Чревовещатель Великий Лестер и его кукла Фрэнк Лестер-младший. | Фото: allday.com.
Одним из самых известных чревовещателей был Великий Лестер (Гарри Лестер). Этот человек умел настолько виртуозно говорить с закрытым ртом, что в его практике было немало курьезных и не очень случаев. В то время как другие чревовещатели выступали, посадив куклу на колени, Великий Лестер вышагивал по сцене и пил воду, пока его кукла Фрэнк Байрон-младший «говорила». Однажды над Лестером решили подшутить и налили ему в стакан не воду, а виски. Ни один мускул не дрогнул на лице мастера, в то время как кукла кашляла и отплевывалась.
Выписка из дела куклы Фрэнка Байрона-младшего, обвиняемого в убийстве в 1924 году. | Фото: supercoolpics.com.
В другой раз куклу Лестера в 1924 году обвинили в убийстве. Во время представления три старушки умерли от смеха. Когда приехала полиция, то очевидцы утверждали, что это говорила кукла, а губы Великого Лестера не шевелились. Вину артиста не доказали, а вот его «напарнику» досталось больше. Куклу Фрэнка забрали в участок, завели дело, сфотографировали и… навсегда запретили выступать на сцене.
Снимок дочери чревовещателя Эдгара Бергена и его куклы. | Фото: dlyakota.ru
Некоторые чревовещатели относились к своим куклам как членам семьи. Кукольник Эдгар Берген настолько был привязан к своему «напарнику», что усаживал его кушать со своей семьей и часто фотографировал с дочерью Кэндис.
Жуткая «говорящая» кукла. | Фото: allday.com.
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