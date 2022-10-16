Как повились знаменитые торты и пироги, которые завоевали любовь гурманов по всему миру

1. Чизкейк

Чизкейк. Источник: pinterest.com

2. Флан

Слева - хлеб, найденный в погребенном под вулканическим пеплом городе Помпеи. В те времена римлянам хорошо был знаком и флан - открытый пирог с разными видами начинки.

3. «Шакотис»

Процесс приготовления торта и результат

4. «Наполеон»

Мильфей, он же «Наполеон». Источник: pinterest.com

5. Медовик

Медовик. Источник: allchoco.com

6. Тарт Татен

Стефания Татен и случайно изобретенный ею пирог

7. Павлова

Анна Павлова и названный в ее честь десерт

8. «Птичье молоко»

«Птичье молоко» - сначала конфеты, потом торт

9. «Прага»

Торт «Прага». Источник: praga-praga.ru

10. Тирамису

Тирамису. Источник: academy.oetker.ru