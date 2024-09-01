Селфи марсохода и еще 11 снимков красной планеты

Даже марсоходы делают селфи: на фоне песчаных дюн
Изучение Вселенной — интереснейший процесс. Нам довелось жить в прекрасную эпоху, когда путешествия на Марс уже не кажутся недостижимой мечтой. Сведения о красной планете ученые черпают из отчетов марсохода NASA Curiosity. В нашей подборке — 12 интереснейших снимков из путешествия, которое стартовало 4 года назад!
Каньон Северный в северной полярной шапке Марса
Высадка марсохода на планету состоялась 6 августа 2014 года, его главная задача — обнаружить возможные следы жизни на планете, а также собрать данные для ученых, которые подтвердят или опровергнут возможность экспедиций на Марс с последующей высадкой. Как известно, ученые из лаборатории НАСА работают над программой безвозвратного полета на красную планету с 2010 года, так что, глядя на эти снимки, можно представить, что увидят первые добровольцы-колонизаторы, после удачного приземления.
3-километровый ударный кратер на Марсе
Марсианский оползень
Аллювиальные выносы на кратере Saheki
Ямы Нили являются одной из самых красочных областей Марса
Следы потепления в холодном регионе
Марсоход исследует планету
Тень от марсохода
Влияние ветровой эрозии на формировании ландшафта
Минерал ярозит в лабиринте Ночи, 24 ноября 2015 года
Путь, проделанный марсоходом с августа 2012 года по середину ноября 2015 года
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