История треугольного пакета для молока

Тетраэдрический пакет для молока был изобретен в 1944 году, но внедрен в производство только после Второй Мировой войны, когда были разработаны специальная технология и оборудование для защиты бумажной поверхности полиэтиленом.













С производства таких упаковок и началась деятельность компании «Tetra pack». Ходили различные слухи про изобретение молочной упаковки, кто-то считал, что ее изобрел сам Рубен Раусинг, но многие сотрудники компании говорят, что эта замечательная идея пришла в голову лаборанта компании Эрика Валленберга. Так же произошло и проблемой, с которой столкнулись при наполнении и герметичном запаковывании пирамиды. Решение этой проблемы пришло в голову другого рядового специалиста компании Эрика Торудта. Но все эти изобретения были присвоены Раусингом, который на тот момент времени уже распоряжался компанией единолично. Но большим плюсом Раусинга было то, что он всегда был, одержим трудностями компании и всегда тщательно обдумывал все проблемы, даже когда они уже были окончательно утверждены и приняты в разработку. Так что его молочная пирамидка дала настоящий революционный толчок в развитии пищевой упаковочной промышленности.



Первые испытания тетраэдра начались только в 1952 году, а успешно завершилось только спустя несколько лет.

Народ долго приспосабливался к первым молочным пирамидкам, так как при срезании верхней ее части молоко часто выплескивалось.Упаковка «Тетра Классик» (Tetra Classic) была пущена в производство в 1952 году (более популярный в настоящее время вид упаковки — параллелепипед «Тетра Брик» (Tetra Brik) был создан в 1963 году). Одним из существенных недостатков этого вида пакетов была невозможность плотной упаковки их в ящики и контейнеры прямоугольной формы (для их хранения использовались специальные шестиугольные контейнеры), что приводило к непроизводительному росту транспортных и складских расходов.В 1959 году началось производство тетрапакетов в СССР, в то время как в самой Швеции их производство было прекращено как раз в этом году. Выпускались разной ёмкостью: 500-граммовая (для молока и кефира), 300-граммовая (молоко, сливки) и 100-граммовая (для сливок, выпускалась в год Олимпиады-80). Они были оформлены по-разному , в зависимости от вида продукта. Так, пакеты для пастеризованного молока и для молока стерилизованного имели разные рисунки.Часто можно было наблюдать строителей, во время обеденного перерыва, которые пили молоко из такого треугольного бумажного пакета и если батон хлеба. Плюсом такого пакеты было то что распечатанный пакет можно было поставить и молоко не проливалось.В советском научно-фантастическом фильме « Москва — Кассиопея» упоминаются пакеты для молока в качестве прообраза для мусорных пакетов, которые выбрасывались в открытый космос и самоуничтожались.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)