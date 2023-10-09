Алмазы из текилы и арахисового масла: 7 занятных фактов о драгоценном минерале

Все самое интересное и удивительное об алмазах.
Алмаз – не так прост, как может показаться на первый взгляд. Это вещь невероятно ценная не только с ювелирной точки зрения. В этом материале собраны 7 малоизвестных фактов об алмазах, которые действительно способны поразить воображение человека. В некоторые из них может быть даже сложно поверить.
1. Сила давления
Такими их делает давление.
Ни для кого не секрет, что сегодня алмазы производятся искусственно. При соблюдении особых условий алмазы можно получить из углерода в лабораторных условиях. Так, например, ученые из Мексики превратили в алмаз несколько бутылок текилы (саму текилу, а не бутылки). Есть даже случаи получения алмазов из арахисового масла.
2. Совсем не побрякушка
Большая часть алмазов идет в промышленность.
Алмазы очень красивые, однако большая их часть используется совсем не в ювелирном деле. Более 80% всех добытых человечеством алмазов за год идет для удовлетворения потребностей науки и промышленности. Все потому, что алмазы являются важным составляющим в производстве многих сложных вещей и инструментов.
3. Куллинан
Камень британской короны.
Самый большой алмаз (до 1996 года) был найден 26 января 1905 года в Южной Африке в шахте «Премьер». Камень прозвали «Звездой Африки». На огранку этого камня ушло два года. Из него было получено 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких бриллиантов суммарной массой 1063.65 карата.
4. Плотность
Можно получить в лаборатории.
Алмазы являются прозрачным, но невероятно плотным веществом. Когда через алмаз проходит луч света, то его скорость падает приблизительно в два раза. Ни один другой подобный камень на земле не может похвастаться такой плотностью вещества.
5. Бриллиантовое небо
Много алмазов есть в космосе.
В космосе было найдено огромное количество алмазов. Алмазы существуют даже в кометах. Более того, последние исследования показали, что на планетах солнечной системы Уран и Нептун из-за сложившихся там условий могут периодически идти настоящие алмазные дожди.
6. Не блестит
Выглядят совсем необычно.
На самом деле большинство получаемых бриллиантов из алмазов совсем не такие белые и прозрачные. Самый распространенный бриллиант из натуральных алмазов – коричневый. Они совсем не такие, как привыкло их видеть большинство людей.
7. Совсем не редкость
Алмазы не такие уж редкие в природе.
Алмаз является ярким примером того, как какая-то вещь может быть сильно переоценена обществом. Цена на бриллианты абсолютно не оправдана с точки зрения экономики. Дело в том, что алмазы - совсем не редкость. Высокая стоимость продуктов из них продиктована главным образом маркетинговой политикой.
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