Алмазы из текилы и арахисового масла: 7 занятных фактов о драгоценном минерале

Все самое интересное и удивительное об алмазах.

1. Сила давления

Такими их делает давление.

2. Совсем не побрякушка

Большая часть алмазов идет в промышленность.

3. Куллинан

Камень британской короны.

4. Плотность

Можно получить в лаборатории.

5. Бриллиантовое небо

Много алмазов есть в космосе.

6. Не блестит

Выглядят совсем необычно.

7. Совсем не редкость

Алмазы не такие уж редкие в природе.