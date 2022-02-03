15 женщин, которые внесли выдающийся вклад в историю, но были незаслуженно забыты

Так уж сложилось, что ведущие роли в политике, науке и общественной жизни занимают мужчины. И это в то время, как женщины пекутся о том, чтобы создавать домашний уют, занимаются воспитанием детей и хлопочут на кухне.



Сегодня в нашем обзоре речь пойдет о женщинах, которых не затянули домашние будни. Они внесли существенный вклад в историю, но при этом остались незаслуженно забытыми.









Жанна Барре. Ботаник, путешественник, исследователь.

Анита Тегейская. Поэтесса.

Саида аль-Хурра. Королева города Тетуан.

Афра Бен. Драматург, прозаик, поэт и правительственный шпион.

Каролина Гершель. Астроном.

Чьеу Тхи Чинь. Вьетнамская Жанна д’Арк.

Сара Гуппи. Изобретатель.

Сара Мур Гримке и Ангелина Гримке. Ораторы.

Маргарет Найт. Изобрела бумажный пакет.

Фанни Фармер. Автор кулинарных книг.

Мирабаи. Поэтесса.

Эдмония Льюис. Художница, скульптор.

Лозен. Индейская воительница.

Цю Цзинь. Феминистка, революционер, поэт.

Гарриет Пауэрс. Мастер по текстилю.