15 мировых тайн, которые пока так и не удалось разгадать учёным

Нынче в школе первый класс вроде института...

1. Из чего сделана Вселенная?

Неразгаданная загадка: из чего сделана Вселенная?

2. Почему люди спят?

Неразгаданная загадка: почему люди спят?

3. Куда девается весь углерод?

Неразгаданная загадка: куда девается весь углерод?

4. Как получать больше энергии от Солнца?

Пока тайна: как получать больше энергии от Солнца?

5. Как победить бактерии?

Пока тайна: как победить бактерии?

6. Могут ли компьютеры стать еще быстрее?

Неразгаданная загадка: могут ли компьютеры стать еще быстрее?

7. Удастся ли когда-то вылечить рак?

Пока тайна: удастся ли когда-то вылечить рак?

8. Когда можно будет поговорить с роботом?

Пока тайна: когда можно будет поговорить с роботом?

9. Что находится на дне океана?

Неразгаданная загадка: что находится на дне океана?

10. Что находится внутри черной дыры?

Неразгаданная загадка: что находится внутри черной дыры?

11. Как долго люди могут жить?

Пока тайна: как долго люди могут жить?

12. Как решить проблему перенаселения?

Пока тайна: как решить проблему перенаселения?

13. Почему люди зевают?

Неразгаданная загадка: почему люди зевают?

14. Почему работает эффект плацебо?

Неразгаданная загадка: почему работает эффект плацебо?

15. Что вызывает гравитацию?

Пока тайна: что вызывает гравитацию?