Как живётся в стране, где нет правил дорожного движения, но есть космическая программа и баобабы

Замбия - удивительная страна противоречий, имеющая достаточно низкий уровень жизни и богатые залежи полезных ископаемых. Страна, где больше половины территории покрыто лесами, где в реках водится огромное количество рыбы, водоплавающей птицы и диких животных, где устраиваются самые дорогие в мире сафари, а 80% населения проживает за чертой бедности. Страна, в которой не существует правил дорожного движения, но существовала космическая программа.
Одна из беднейших стран мира с короткой продолжительностью жизни и богатейшими залежами изумрудов
Коренное население Замбии состоит из 70 этнических групп. Фото: enjourney.ru
До 1964 года Замбия являлась колонией Англии и носила название Северная Родезия. Считается, что по этой причине страна отстает в своем развитии, имеет множество экономических проблем, и не может справиться с растущими показателями бедности. Хотя, если вы спросите любого сельского жителя, которых в стране преобладающее большинство, когда жилось лучше - до провозглашения независимости или сейчас, вам ответят, что сейчас стало хуже.
Несмотря на то, что численность населения Замбии постепенно увеличивается, продолжительность жизни в стране остается достаточно низкой. В 2009 году она составляла всего 38 лет, к 2020 году поднялась до 62 лет, но занимает только 171 место среди всех стран мира.
Поселение коренных замбийцев. Фото: enjourney.ru
Население Замбии в настоящее время насчитывает около 19 млн человек, 99% из которых - коренные народы, относящиеся к семидесяти этническим группам, говорящим на семидесяти разных языках. При этом замбийцы - невероятно дружелюбный и вежливый народ, терпимо относящийся другим народностям, в современной истории Замбии никогда не было никаких противостояний на этнической почве.
Большинство замбийцев исповедуют христианство, которое было принято в XIX веке под влиянием европейских миссионеров, хотя некоторые этнические группы являются приверженцами традиционных местных анимистических верований.
Изумруды Замбии ценятся за свой насыщенный цвет. Фото: ourgold.ru
Большая часть населения страны проживает в сельской местности, занимается натуральным хозяйством и скотоводством. Земледелие здесь малоэффективно из-за плохих почв и сезонов дождей, поэтому государство вынуждено экспортировать продукты питания.
Замбия богата полезными ископаемыми, она является вторым по величине производителем меди среди всех африканских стран, здесь имеются большие залежи кобальта, урана, никеля, свинца. Недра этой страны также богаты золотом и драгоценными камнями. Особенно ценятся замбийские изумруды, имеющие насыщенный сине-зеленый цвет и поддающиеся различным способам и видам огранки.
Главная достопримечательность Замбии - водопад Виктория
Водопад Виктория - главная достопримечательность Замбии. Фото: putidorogi-nn.ru
В Замбии имеется много мест, которые привлекают туристов со всего мира, но главной достопримечательностью этой страны считается один из красивейших водопадов мира - Виктория. Он находится на реке Замбези, на границе двух государств Замбии и Зимбабве и является самым большим водопадом в Африке, простираясь на расстояние почти двух километров. К водопаду Виктория примыкают два крупнейших национальных парка: Моси-оа-Тунья, расположенный в Замбии, и Виктория-Фолс - в Зимбабве.
Сувенирная лавка в окрестностях водопада. Фото: arrivo.ru
Первым из европейцев этот водопад увидел и назвал его в честь британской королевы Виктории шотландский исследователь Давид Ливингстон, во время своего путешествия в Африку в 1855 году. Однако местные жители издавна называют его Моси-оа-тунья, что в переводе означает «гремящий дым».
Грохот воды, падающий со 120-метровой высоты слышен на расстоянии 20 километров, а при хорошей погоде столб водяного дыма и необыкновенную лунную радугу над Викторией можно наблюдать с расстояния 80 километров. Радуга над Викторией представляет собой уникальное природное явление, возникающее из-за преломления спектра не только солнечных, но и лунных световых лучей.
Лунная радуга на водопаде Виктория. Фото: trip-advice.ru
Примечательно, что аборигены племени мукуни веками жили у водопада, занимались сельским хозяйством, выращивали кукурузу и сорго, разводили крупный рогатый скот и птицу. А первые европейцы, основавшие здесь поселение в конце XIX века, практически полностью вымерли от малярии. Те, которым удалось выжить, предпочли покинуть эти места, перебравшись подальше от водопада. На месте их прежнего поселения сохранилось только старинное кладбище под названием «Старый дрейф».
Уникальная фауна, флора и баобабы, которым 1,5 тысячи лет
Хищники в национальных парках Замбии. Фото: cultafrica.net
Замбия не имеет выхода к морю, но она отличается живописным природным ландшафтом и многообразием животного мира. На ее территории находится около двадцати национальных парков и заповедников, в которых растут уникальные растения и обитают редкие виды птиц и животных. Только здесь можно встретить «большую африканскую пятерку». Так называют наиболее почетные трофеи африканских охотничьих сафари: льва, леопарда, носорога, буйвола и слона.
На травянистых равнинах Замбии пасутся многочисленные стада антилоп, спокойно разгуливают слоны, охотятся быстрые леопарды, на берегах водоемов лениво дремлют огромные крокодилы, гнездятся водоплавающие птицы.
Полноводные реки Замбии изобилуют рыбой, а вокруг повсюду слышен многоголосый птичий хор - здесь обитает огромное количество разнообразных птиц, поражающих своим мелодичным пением и ярким оперением. В Замбии также насчитывается 35 видов хищных птиц.
В этой стране также много грызунов, змей и различных насекомых, многие из них достаточно опасные. В стране даже создана специальная служба для борьбы с мухами цеце, которые являются разносчиками опасных болезней.
Растительный мир Замбии очень многообразен, он представлен различными видами трав, кустарников и деревьев, среди которых есть довольно редкие, произрастающие только на африканском континенте. Замбия славится производством красной и черной древесины, а по производству древесины сипо страна занимает первое место в мире. Это уникальный вид, имеющий экзотический красно-коричневый цвет древесины с пурпурными бликами.
Тысячелетний баобаб. Фото: putidorogi-nn.ru
Замбия славится старыми баобабами, возраст которых нередко переваливает за тысячелетие. Самому старому баобабу в стране более 1500 лет, он растет в национальном парке Кафуэ и считается местной достопримечательностью.
В стране не существует правил дорожного движения, но зато существовала космическая программа
В Замбии всегда рады туристам. Фото: rabkor.ru
Туристы, путешествующие по Замбии на автомобиле, приходят в изумление оттого, что в стране фактически не существует правил дорожного движения. Хотя, такие правила, конечно же, есть, но дальше столицы Лусаки и нескольких других крупных городов, они, как правила, не работают, и водители ездят на своих автомобилях кто во что горазд.
Заправочные станции также расположены преимущественно в крупных городах, поэтому углубляться на автомобиле в сельскую местность с незаполненным баком горючего, крайне рискованно. Встретить дорожного полицейского, найти эвакуатор, или вызвать машину скорой помощи за пределами крупных городов, тем более, маловероятно.
До 60-х годов прошлого столетия среднее образование в Замбии было развито достаточно слабо, а высших учебных заведений вообще не существовало. С обретением страной независимости повсеместно начали открываться школы, появились первые институты. В 1966 году был основан первый в стране университет, в котором было создано девять факультетов различной направленности.
Примерно в то же самое время один из борцов за независимость Замбии и сотрудник службы безопасности страны Эдвард Фестус Макука Нколосо основал Национальную академию наук, космических исследований и философии Замбии, объявил о развертывании комической программы и наборе добровольцев в группу «афронавтов». Так он назвал будущих африканских космонавтов.
Подготовка афронавтов в Замбии. Фото: tech.onliner.by
Его амбициозное заявление вызвало широкий резонанс в мире, увлеченно наблюдавшем в то время за нарастанием «космической гонки» между двумя крупнейшими державами - США и СССР. Никто не считал это заявление серьезным, хотя крупнейшие мировые издания периодически публиковали фотографии с импровизированного комплекса подготовки «афронавтов», созданного Нколосо на заброшенной ферме. В качестве оборудования на ней использовались качели в виде «тарзанки», металлические бочки и самодельный «космический аппарат» из меди и алюминия.
Эта программа существовала в течение девяти лет и, по словам Нколосо, была прервана из-за нехватки средств и отказа ЮНЕСКО предоставить ему грант для дальнейшего развития.
Афронавт Замбии. Фото: bigpicture.ru
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