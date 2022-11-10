О чём рассказал Священный Грааль, найденный недавно в заброшенном склепе в Лондоне

Что на самом деле такое этот «Священный Грааль» до сих пор достоверно никто и не знает. Даже то, откуда происходит само это странное слово. Доподлинно известно только одно: Грааль — это средневековая легенда. В отличие от всех остальных реликвий, имеющих отношение к Страстям Христовым, эта не так сильно связана с канонической Библией. Считается, что Иосиф Аримафейский собрал в чашу с Тайной вечери кровь распятого Иисуса. Так чаша и стала Граалем. Отыскать этот священный сосуд — мечта многих! Начинающий археолог из Великобритании сообщил, что наконец-то нашёл Грааль…
Барри-Джон Бауэр, которого называют «британский Индиана Джонс», думает, что Святой Грааль находится на дне реки в Западном Лондоне.
Барри-Джон Бауэр.
Сорокалетний любитель истории, Бауэр, провёл долгие годы, исследуя всю доступную информацию о легендарных рыцарях-тамплиерах. Эти воины, участвовали в крестовых походах в Святой Земле. Археолог начал устанавливать новые факты о связи между тамплиерами и Святым Граалем. Впервые об этом начали задумываться ещё два столетия тому назад. Сейчас Бауэр уверен, что сокровища ордена и другие артефакты того времени спрятаны в неком секретном склепе... под рекой герцога Нортумберлендского в Ханслоу.
Рыцарей-тамплиеров связывают со Священным Граалем.
Сейчас учёные только готовятся исследовать досконально это место. Сам Бауэр уже описывает свои предстоящие поиски как «величайшее открытие в истории человечества».
О сказочных богатствах и огромном влиянии тамплиеров ходят настоящие легенды. Рыцари в разное время присутствовали в разных местах по всему христианскому миру. Бауэр утверждает, что это касается и Ханслоу. По некоторым сведениям часть грозных воинов ордена тамплиеров тренировалась в этом районе. Поэтому историк считает, что он ближе к вожделенному открытию, чем когда-либо прежде. «Там, внизу, точно что-то есть», - говорит он.
Энтузиаст и исследователь утверждает, что есть и другие причины, лежащие в основе его столь твёрдых убеждений. Заинтересованным сторонам просто нужно немного подождать и посмотреть, что получится.
Тайная вечеря.
Всё это, конечно, очень далеко от Петры в Иордании. Именно этот древний город фигурировал в кульминации блокбастера «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Там злодеи надеялись захватить Грааль, но отважный доктор Джонс сорвал их подлые планы. Естественно, в средствах массовой информации Бауэра уже окрестили «доморощенный Инди».
Дневник с записями о Граале Генри Джонса-старшего из фильма 1989 года «Индиана Джонс и последний крестовый поход» в Голливудском музее.
Вход в этот таинственный склеп находится рядом с плотиной. Бесстрашный исследователь не может дождаться, чтобы проверить и подтвердить свою теорию. Конечно, ему понадобится помощь. К счастью, он смог её получить от Агентства по окружающей среде. Их роль будет заключаться в соблюдении всех необходимых правил, а также во всём, что потребуется Бауэру для реализации его плана.
Исследовательская операция предполагает отвод реки. Для выполнения этой части задачи Бауэр привёз специальное геофизическое оборудование, которое обошлось ему в 1000 фунтов стерлингов (примерно 1300 долларов США). Окупятся ли его усилия? Ведь на кону стоит слишком много. Дело совсем не в деньгах.
Священный Грааль, чаша, из которой Иисус пил во время знаменитой Тайной вечери, представляет собой не только величайшую археологическую находку. Прежде всего это потенциальное доказательство самого существования Сына Божьего! Грааль – это сосуд, который Иосиф Аримафейский наполнил кровью распятого Христа.
Существует ли на самом деле Грааль?
Все надежды сейчас связаны с Ханслоу. Если это место не стало хранилищем Грааля, тогда где ещё он может быть? Историки упоминают о более чем двухста возможных направлениях только в Европе. Недалеко от Ханслоу, например, находится городок Гластонбери в Сомерсете. Общеизвестна связь этого места с королём Артуром и рыцарями Круглого стола. Интерес же Артура к Граалю был увековечен командой Монти Пайтона в их фильме 1975 года. Побывал ли Джозеф в Англии в 13 веке и построил ли аббатство Гластонбери, как утверждают некоторые? И в результате на священном месте был размещён столь невероятный артефакт?
Аббатство Гластонбери.
Грааль обладает невероятной притягательностью. Его искали на протяжении веков. Станет ли Барри-Джон Бауэр обладателем этой силы, пока неизвестно. Правильно это или нет, но это приключение вряд ли станет его последним крестовым походом.
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