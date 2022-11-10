О чём рассказал Священный Грааль, найденный недавно в заброшенном склепе в Лондоне

Барри-Джон Бауэр.

Рыцарей-тамплиеров связывают со Священным Граалем.

Тайная вечеря.

Дневник с записями о Граале Генри Джонса-старшего из фильма 1989 года «Индиана Джонс и последний крестовый поход» в Голливудском музее.

Существует ли на самом деле Грааль?

Аббатство Гластонбери.