Как с помощью продуктов привести одежду в порядок

До сих пор стираете одежду порошками, гелями и отбеливателями? А ведь с большинством проблем способны справиться продукты, которые есть на вашей кухне (не зря наши мамы активно их использовали).







Сегодня мы расскажем, как вам могут помочь черный перец, растительное масло, чай, соль, сода и другие продукты, которые вы привыкли использовать только во время готовки.

Лайфхак 1: Растительное масло убирает неприятные запахи

Лайфхак 2: Черный перец возвращает тканям яркий цвет

Лайфхак 3: Соль выводит пятна и восстанавливает цвет

Лайфхак 4: Сода вместо отбеливателя и кондиционера

Лайфхак 5: Уксус против пятен

Замочите в ведре кухонные полотенца вместе с растительным масломКухонные полотенца, пожалуй, одни из самых грязных вещей в доме, особенно если вы используете их не только для того, чтобы вытирать руки, но и для уборки столешницы, раковины, плиты и пр. Наверное, именно поэтому большинство хозяек уже через год покупают новую партию, так как старые полотенца становятся жесткими, застиранными, с неприятным запахом (и даже кондиционер для белья не помогает).Мы предлагаем не торопиться бежать в магазин, а сначала попробовать привести полотенца в чувства при помощи растительного масла. Да-да, вы все правильно поняли. Оказывается, оно отлично смягчает ткань и устраняет неприятный аромат. Чтобы масло подействовало, нужно сделать следующее.Замочите полотенца на ночьНаберите в таз восемь литров горячей воды, добавьте 20 граммов соды, измельченное на терке хозяйственное мыло и растительное масло. Тщательно перемешайте все компоненты, дождитесь, пока они растворятся, после чего замочите в миске грязные полотенца примерно на 8 часов. Обратите внимание, что содержимое таза нужно будет периодически помешивать, чтобы полотенца не всплывали наверх.По истечении времени достаньте их, прополощите в чистой воде и постирайте на стандартном режиме в стиральной машине или вручную.Также можно прибегнуть к способу, который активно использовали наши мамы и бабушки. Мы говорим о кипячении. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, доведите ее до кипения, добавьте мерную ложку стирального порошка и две столовых ложки растительного масла. Опустите полотенца, убавьте огонь и кипятите их примерно два часа. Затем выключите плиту, остудите полотенца и прополощите в чистой воде. Обратите внимание, что для этих целей нельзя использовать стиральный порошок для ручной стирки, так как он слишком сильно пенится.Стирайте с черным перцем темные вещиЕсли вы заметили, что одежда стала не такой яркой, как была раньше, возможно, в процессе полоскания из нее плохо вымылся порошок. В этом случае вам пригодится следующий лайфхак. Откройте пачку с молотым черным перцем, наберите чайную ложку, насыпьте в отсек для порошка и запустите цикл стирки в холодной воде. Перец выступит своеобразным абразивом и с легкостью удалит из материала остатки мыльных средств. После такого полоскания вы заметите, что одежда стала намного ярче. Особенно это заметно на темных вещах.Если черного перца не оказалось под рукой, используйте чай или кофе. Сделайте крепкую заварку и добавьте в стиральную машину на этапе полоскания. Двух чашек напитка будет вполне достаточно для того, чтобы обновить и закрепить цвет любимой одежды.Насыпьте соль не в барабан, а в отсек для порошкаСоль так же хорошо восстанавливает цвет ткани, как и черный перец, поэтому можете смело использовать ее для этих целей. Заметили, что любимые вещи выцвели? Положите в отсек для порошка чайную ложку соли и запустите деликатный режим стирки. Это средство подходит как для белых, так и для цветных вещей.Если не хотите стирать одежду в стиральной машине, просто замочите ее в миске с теплой соленой водой. Вещи, которые очень сильно линяют, можно прополоскать в растворе воды и уксуса с добавлением 100 граммов соли.Но на этом волшебные свойства соли не заканчиваются – она также прекрасно справляется с некоторыми пятнами:• Пот. Замочите грязную вещь в мыльной воде на 30 минут. Пока одежда будет лежать в тазу, смешайте 200 миллилитров теплой воды и одну чайную ложку соли. По истечении времени нанесите раствор на загрязненные участки и оставьте на 15 минут. В конце обильно смойте его теплой водой.• Кровь. Чтобы отстирать пятна, погрузите грязную вещь в соленую воду и аккуратно потрите загрязненные участки ткани. Обратите внимание, что вода обязательно должна быть холодной.• Ржавчина и плесень. Смешайте соль с лимонным соком, чтобы получилась кашица, и нанесите на пятно. Оставьте на 15-20 минут, чтобы средство подействовало, и смойте остатки водой.На заметку: Если нужно, чтобы одежда быстрее высохла, дождитесь, пока стиральная машина перейдет на режим полоскания, поставьте ее на паузу и добавьте в отсек для порошка небольшое количество соли. Запустите прибор и по окончании программы вывесьте вещи на сушилку.Используйте соду вместо кондиционераСода является прекрасным средством для очищения и отбеливания светлой одежды. Поэтому, если вы не хотите использовать агрессивную бытовую химию или боитесь повредить деликатную ткань хлорным отбеливателем, воспользуйтесь помощью сод. Добавьте 100 граммов в барабан с вещами, а затем запустите нужный режим стирки. Вуаля – ваши вещи вновь стали красивыми и белоснежными!А еще сода пригодится, если дома закончился кондиционер, ведь она прекрасно смягчает практически любые ткани. Особенно эффективным порошок является в случае с полотенцами, поэтому во время следующей стирки обязательно добавьте 100 граммов в стиральную машину. Вы заметите, что полотенца снова стали нежными, пушистыми и начали хорошо впитывать влагу, хотя до этого едва справлялись со своей главной задачей. Кстати, соду рекомендуют использовать для стирки детских вещей из негорючих тканей, ведь, в отличие от кондиционера, она не разрушает специальную пропитку.Также, благодаря своим щелочным свойствам, сода усиливает действие моющих средств. Поэтому, если вы хотите сократить количество порошка, геля или отбеливателя, добавьте в процессе стирки полстакана соды. И бытовую химию сэкономить, и результат улучшите.Уксус уберет пятно от кофеУксус, как и сода, способен решить сразу несколько задач во время стирки. Перечислим лишь некоторые из них:• Убирает мыльный налет. После нескольких стирок на вещах может образоваться мыльный налет. Это происходит из-за того, что вы перегружаете стиральную машину или ограничиваетесь лишь одним циклом полоскания. Чтобы избавиться от налета, добавляйте 200 миллилитров уксуса во время стирки. Особенно это актуально для полотенец и постельного белья, так как мыльный налет, который на них закрепился, может раздражать нежную кожу.• Выводит пятна. Если разлили на платье, брюки или рубашку немного кофе, не расстраивайтесь – лучше сразу обработайте пятно уксусом. Налейте его в пульверизатор, нанесите на загрязненный участок и оставьте на 10-15 минут. После этого отправьте одежду в стиральную машину. Также уксус отлично справится со следами от вина, чая, шоколада, варенья и даже пота. Обратите внимание, что средство безопасно для вещей из хлопка и полиэстера, а вот деликатные ткани может повредить.А чтобы убрать запах пота, табака или плесени, просто налейте в стиральную машину 200 миллилитров уксуса во время полоскания вещей. Вуаля – от неприятного аромата не осталось даже следа.