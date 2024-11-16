Как советский город исчез со света всего за несколько минут, и почему об этом молчали до начала 1990

В начале 1950-х годов на советском побережье Тихого океана случилась трагедия, события которой получили широкую огласку лишь в 1990-е годы. В ночь на 5 ноября всего за несколько минут прекратил существование небольшой рыболовецкий город с населением в несколько тысяч человек. Сильнее сего досталось Северо-Курильску, хотя последствия неистовой стихии ощутили на себе и жители других прибрежных поселений.
Природа Парамушира. /Фото: bangkokbook.ru.
Цунами 5 ноября 1952 года было вызвано мощным подводным землетрясением, произошедшим в водах Тихого океана примерно в 200 км от южного побережья Камчатки. Землетрясение началось глубокой ночью в 3 часа 58 минут по местному времени. Магнитуда толчков по шкале Рихтера достигла 8.3 баллов. Последствия катаклизма ощущались от Кроноцкого полуострова до Северных Курил, однако в целом оказались малозначительными. И все бы ничего, если бы подводные толчки не спровоцировали образование цунами, отголоски которого докатились вплоть до Гавайев.
Фактически весь город был разрушен. /Фото: izverzhenie-vulkana.ru.
Изначально Северо-Курильск был японским городом Касивабара, основанным в 1898 году на месте айнской деревни. В состав Советского Союза поселение вошло в 1945 году после капитуляции Японии во Второй мировой войне. В 1946 году поселение получило свое современное название. Основу хозяйственной жизни островного города составлял (и составляет по сей день) рыбный промысел. В советские времена здесь были созданы рыбная база, рыбный комбинат и консервный завод. На момент трагедии 1952 года город населяли главным образом приезжие рабочие и вахтовики. К 1952 году советское население Северо-Курильская уже успело привыкнуть к регулярным подземным толчкам.
Несчастный кит выброшенный на берег стихией. /Фото: ok.ru.
В роковую ночь 5 ноября большинство жителей успело проснуться, ощутив толчки землетрясения. Весь город был поднят на уши, после чего жители устремились на возвышенность рядом с поселением. Когда толчки прекратились, население решило, что все кончилось. Это и было роковой ошибкой для очень многих людей. Едва часть граждан устремилась обратно в Северо-Курильск для оценки повреждений, как со стороны Тихого океана на город налетела 8-метровая волна. Цунами моментально разрушило большую часть поселения за исключением рыбного комбината. Едва вода ушла, оставшиеся на возвышенности люди стали спускаться, чтобы помочь соотечественникам. Однако и это оказалось трагической ошибкой, так как спустя некоторое время в руины Северо-Курильская ударила еще одна волна, а сразу за ней – еще одна!
Стихия принесла чудовищные разрушения. /Фото: ya.ru.
Вторая волна выбросила на берег помимо бессчетного мусора, тушу огромного синего кита. Третья волна принесла с собой обратно на землю сотни людских тел, погибших в результате ударов первой и второй. Тела погибших на берегу Северо-Курильска будут находить еще не один день… Досталось от цунами и другим прибрежным населенным пунктам, расположенным на юге Сахалина. Однако, наибольшие разрушения и людские потери понес именно злосчастный город на Парамушире. Сразу после ударов цунами в регионе началась спасательная операция. Ликвидировали последствия стихии в первую очередь силами милиции и армии. Также к спасательной операции были привлечены все находившиеся в регионе суда и самолеты. Более 26.9 тысяч человек пришлось эвакуировать с побережья и островов в Приморье.
Сегодня о катастрофе напоминают лишь братские могилы. /Фото: flectone.ru.
Все пострадавшие получили единоразовую денежную выплату. Эвакуированные местные жители также получили льготные кредиты и бесплатные стройматериалы для обустройства на новом месте. Что касается материального ущерба от цунами, то его правительственная комиссия оценила в чудовищные 285 млн советских рублей (в ценах начала 1950-х). С людскими потерями дела обстояли куда сложнее. По объективным причинам произошедшее в Северо-Курильске не получило широкой огласке, хотя вопреки популярному суждению инцидент в действительности никогда не подпадал под гриф «секретно». И все же людские потери в советские времена не афишировались. На момент катастрофы проживало около 5.5-6 тысяч человек. По разным оценкам из них погибло от 1.2 до более, чем 2.3 тысяч человек. При этом ряд исследователей считает, что в действительности потери могут быть до 4 тысяч человек, так как в статистику УМГБ СССР скорее всего не вошли погибшие в стихии военнослужащие и северокорейские рабочие.
Город отстроили на новом месте. /Фото: cubaset.ru.
В следующие несколько лет Северо-Курильск возродился на новом месте. О трагедии 1952 года здесь по сей день напоминают разве что две братские могилы и несколько памятников. Рыбное производство на островах понесло серьезный урон, из-за чего в 1955 его пришлось полностью реорганизовывать. Чтобы трагедия не повторилась вновь, жилые кварталы нового Северо-Курильска сразу построили на 20-метровой возвышенности над уровнем меря. Так же трагедия сподвигла советское руководство создать систему предупреждений о цунами. Правда, ни в одной стране мира такие системы до сих пор не работают на 100% в силу отсутствия эффективных методов прогнозированиям. Так же трагедия 1952 года нашла отражение в советской культуре. События в Северо-Курильске легли в основу фильма «Внимание, цунами!» ,снятом в 1969 году. В 1990-е годы история со стихийным бедствием на юге Сахалина впервые приобрела широкую огласку, само собой с соответствующим антисоветским апломбом.
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