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Как советский город исчез со света всего за несколько минут, и почему об этом молчали до начала 1990



В начале 1950-х годов на советском побережье Тихого океана случилась трагедия, события которой получили широкую огласку лишь в 1990-е годы. В ночь на 5 ноября всего за несколько минут прекратил существование небольшой рыболовецкий город с населением в несколько тысяч человек. Сильнее сего досталось Северо-Курильску, хотя последствия неистовой стихии ощутили на себе и жители других прибрежных поселений.

Природа Парамушира. /Фото: bangkokbook.ru.

Природа Парамушира. /Фото: bangkokbook.ru.

 

Цунами 5 ноября 1952 года было вызвано мощным подводным землетрясением, произошедшим в водах Тихого океана примерно в 200 км от южного побережья Камчатки. Землетрясение началось глубокой ночью в 3 часа 58 минут по местному времени. Магнитуда толчков по шкале Рихтера достигла 8.3 баллов. Последствия катаклизма ощущались от Кроноцкого полуострова до Северных Курил, однако в целом оказались малозначительными. И все бы ничего, если бы подводные толчки не спровоцировали образование цунами, отголоски которого докатились вплоть до Гавайев. Однако, если на удаленных островах волны практически не заметили, то южному побережью Камчатки повезло куда меньше. Сильнее всего досталось небольшому городу Северо-Курильск, расположенному на острове Парамушир.
Фактически весь город был разрушен. /Фото: izverzhenie-vulkana.ru.

Фактически весь город был разрушен. /Фото: izverzhenie-vulkana.ru.

 

Изначально Северо-Курильск был японским городом Касивабара, основанным в 1898 году на месте айнской деревни. В состав Советского Союза поселение вошло в 1945 году после капитуляции Японии во Второй мировой войне. В 1946 году поселение получило свое современное название. Основу хозяйственной жизни островного города составлял (и составляет по сей день) рыбный промысел. В советские времена здесь были созданы рыбная база, рыбный комбинат и консервный завод. На момент трагедии 1952 года город населяли главным образом приезжие рабочие и вахтовики. К 1952 году советское население Северо-Курильская уже успело привыкнуть к регулярным подземным толчкам.


Несчастный кит выброшенный на берег стихией. /Фото: ok.ru.

Несчастный кит выброшенный на берег стихией. /Фото: ok.ru.

 

В роковую ночь 5 ноября большинство жителей успело проснуться, ощутив толчки землетрясения. Весь город был поднят на уши, после чего жители устремились на возвышенность рядом с поселением. Когда толчки прекратились, население решило, что все кончилось. Это и было роковой ошибкой для очень многих людей. Едва часть граждан устремилась обратно в Северо-Курильск для оценки повреждений, как со стороны Тихого океана на город налетела 8-метровая волна. Цунами моментально разрушило большую часть поселения за исключением рыбного комбината. Едва вода ушла, оставшиеся на возвышенности люди стали спускаться, чтобы помочь соотечественникам. Однако и это оказалось трагической ошибкой, так как спустя некоторое время в руины Северо-Курильская ударила еще одна волна, а сразу за ней – еще одна!
Стихия принесла чудовищные разрушения. /Фото: ya.ru.

Стихия принесла чудовищные разрушения. /Фото: ya.ru.

 

Вторая волна выбросила на берег помимо бессчетного мусора, тушу огромного синего кита. Третья волна принесла с собой обратно на землю сотни людских тел, погибших в результате ударов первой и второй. Тела погибших на берегу Северо-Курильска будут находить еще не один день… Досталось от цунами и другим прибрежным населенным пунктам, расположенным на юге Сахалина. Однако, наибольшие разрушения и людские потери понес именно злосчастный город на Парамушире. Сразу после ударов цунами в регионе началась спасательная операция. Ликвидировали последствия стихии в первую очередь силами милиции и армии. Также к спасательной операции были привлечены все находившиеся в регионе суда и самолеты. Более 26.9 тысяч человек пришлось эвакуировать с побережья и островов в Приморье.
Сегодня о катастрофе напоминают лишь братские могилы. /Фото: flectone.ru.

Сегодня о катастрофе напоминают лишь братские могилы. /Фото: flectone.ru.

 

Все пострадавшие получили единоразовую денежную выплату. Эвакуированные местные жители также получили льготные кредиты и бесплатные стройматериалы для обустройства на новом месте. Что касается материального ущерба от цунами, то его правительственная комиссия оценила в чудовищные 285 млн советских рублей (в ценах начала 1950-х). С людскими потерями дела обстояли куда сложнее. По объективным причинам произошедшее в Северо-Курильске не получило широкой огласке, хотя вопреки популярному суждению инцидент в действительности никогда не подпадал под гриф «секретно». И все же людские потери в советские времена не афишировались. На момент катастрофы проживало около 5.5-6 тысяч человек. По разным оценкам из них погибло от 1.2 до более, чем 2.3 тысяч человек. При этом ряд исследователей считает, что в действительности потери могут быть до 4 тысяч человек, так как в статистику УМГБ СССР скорее всего не вошли погибшие в стихии военнослужащие и северокорейские рабочие.
Город отстроили на новом месте. /Фото: cubaset.ru.

Город отстроили на новом месте. /Фото: cubaset.ru.

 

В следующие несколько лет Северо-Курильск возродился на новом месте. О трагедии 1952 года здесь по сей день напоминают разве что две братские могилы и несколько памятников. Рыбное производство на островах понесло серьезный урон, из-за чего в 1955 его пришлось полностью реорганизовывать. Чтобы трагедия не повторилась вновь, жилые кварталы нового Северо-Курильска сразу построили на 20-метровой возвышенности над уровнем меря. Так же трагедия сподвигла советское руководство создать систему предупреждений о цунами. Правда, ни в одной стране мира такие системы до сих пор не работают на 100% в силу отсутствия эффективных методов прогнозированиям. Так же трагедия 1952 года нашла отражение в советской культуре. События в Северо-Курильске легли в основу фильма «Внимание, цунами!» ,снятом в 1969 году. В 1990-е годы история со стихийным бедствием на юге Сахалина впервые приобрела широкую огласку, само собой с соответствующим антисоветским апломбом.

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