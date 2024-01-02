13 дефицитных вещей, которые было не достать в СССР и за которыми все гонялись

В СССР было вполне реально достать еду, напитки, помыться, украсить себя и почитать, но большинство товаров были низкого качества, некрасивые, не очень вкусные, а главное - одинаковые, типовые. Все «забугорное» считалось ярким, манящим, недоступным и невозможно желанным. Поэтому самым сильным дефицитом было все импортное. Материал расскажет о десяти дефицитных и самых желанных вещах конца советского периода.
1. Книги
На фоту полулегальная книжная ярмарка в СССР. / Фото: vatnikstan.ru
В 1960-1980-х годах наличие книг на полках лакированных «стенок» было таким же неотъемлемым атрибутом быта, как фарфор и ковры на стенах. Но книга книге рознь - в СССР издавали много скучной коммунистической литературы, которая была никому особо не нужна. Интересные книги вроде произведений Конан Дойля и Дюма были редкостью, их добывали. Например, сдавали 20 килограммов старых газет и получали талончик на «Трех мушкетеров» или «Шерлока Холмса». Также можно было купить книгу с нагрузкой. Например, книги братьев Стругацких продавали вместе с брошюрой о расцвете колхозов. Ещё одним способом получить хорошую книгу было оформить подписку на собрание сочинений классиков и в течение 2-3 лет получать книги серии. Некоторые издания, такие как «Мастер и Маргарита», ксерили на полуподпольных типографиях и продавали ксерокопии, но это была уже «запрещёнка».
2. Кожаная качественная обувь
Обуться в приличную обувь было мечтой каждого в СССР. / Фото: legion-media.ru
Хорошей обуви было просто так не достать. Туфли на картонной подошве, которая промокала от малейшего соприкосновения с влагой, не в счет. Кожаные туфли и сапоги можно было купить в комиссионных магазинах. При этом такие глупости как цвет, посадка и даже размер приходилось игнорировать: нужно было брать, что дают сегодня, ведь завтра может не быть и этого.
3. Джинсы
В 1970-80-х годах джинсы делали тебя королевой компании. / Фото: wday.ru
Заветной мечтой советской молодежи были джинсы. В СССР их не производили, но, как и многое другое, их можно было сшить самим. Ткань, отдаленно похожая на джинсовую, продавалась в магазинах, модели можно было подобрать или нарисовать самостоятельно, вдохновившись советскими журналами мод. В 1980-е можно было достать болгарские джинсы, но все это было не то, граждане мечтали об американских «Levi's» или «Wrangler». От суррогатов их отличали не только по лейблам, но и с помощью спички: нужно было поплевать на спичечную головку и поводить ею по брюкам, если на спичке оставалась краска, джинсы считали подделкой.
4. Качественное мясо
Петушок должен был раззадорить аппетит. / Фото: legion-media.ru
Отбивные могли себе позволить лишь высокопоставленные люди или семьи шеф-поваров в ресторанах, мясо было в дефиците. В 1070-е годы все чаще в авоськах советских граждан начали появляться куры - неощипанные тушки свисали мохнатыми лапками и головами прямо из сумок, потрошили птицу дома сами.
5. Сосиски
Нет прописки? Нет сосиски! / Фото: mihail1977.livejournal.com
Добавить к крупе сосисок могли лишь жители Москвы или Ленинграда. Деликатес продавался только в нескольких магазинах этих городов, причем одно время купить сосиски могли лишь жители с соответствующей пропиской.
6. Чай и кофе
Чай, грузинский чай... / Фото: most.report
Черный краснодарский и грузинский чай был доступен, достать знаменитый «Чай со слоном» было сложнее, а вот на кофе нужно было открывать настоящую охоту. Самыми популярными были бразильские «Pele» и «Cacique» в стеклянных банках, а также индийский растворимый кофе, который в народе называли «пыль индийских дорог».
7. Импортные газированные напитки
Пройдет время, и очереди в МакДоналдся станут ещё длиннее... / Фото: most.report
Из прохладительных напитков с удовольствием пили распространенный советский лимонад, а в Москве в 80-е можно было отыскать «Фанту» и «Пепси» - настоящие деликатесы.
8. Туалетная бумага
Сейчас это считается сувениром и продается в интернет-магазинах раритетов. / Фото: m.lenta.ru
До 1968 года советский народ просто не знал о том, что существует туалетная бумага, в СССР ее не производили. Она считалась «буржуйским излишеством». Совершенно естественно было брать с собой в уборную газету: если ее помять, она становилась вполне пригодной для использования. Когда появилась первая туалетная бумага, ее никто не покупал, советские граждане не понимали, что с ней делать. Тогда власти запустили масштабную рекламную кампанию: выпустили статьи и инструкции о принципах использования новинки. Вскоре туалетная бумага стала популярной и, следовательно, дефицитом. Каждому было положено в месяц по 10 тонких серых рулонов. Этого, конечно, было мало. Наравне с книгой и кофе, туалетная бумага стала хорошим подарком, например, к Новому году.
9. Шампуни и стиральные порошки
В интернете сохранились только мутные фото. / Фото: fotostrana.ru
Долгое время туалетное мыло заменяло шампунь, а хозяйственное - стиральный порошок. Когда появились импортные порошки индийского происхождения - «Омо» и «Диксан» - за ними в магазинах выстраивались очереди. Так же, как и за шампунем, самым популярным из которых стал болгарский детский шампунь «Кря-Кря». И взрослые, и дети любили его за то, что он прекрасно пенился, не щипал глаза, делал волосы шелковистыми и восхитительно пах!
10. Парфюм
Единственный вариант. / Фото: wday.ru
Выбор духов был сильно ограничен. «Красную Москву» еще можно было достать, прибалтийскую «Рижскую сирень» - тоже, но реже. А вот разжиться французскими «Climat» было почти нереально: иногда весьма ограниченные партии появлялись в универмагах, желающих при этом было много - все хотели духи как у Нади из «Иронии судьбы».
11. Молочные продукты
Советские реалии. / Фото: wday.ru
Из сыров всегда в наличии были только плавленные, остальные нужно было искать. А очередь за свежим молоком и сметаной занимать с раннего утра. Альтернативой было сухое. Сливочное масло также удешевили и начали разбавлять.
12. Колбаса
Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве. / Фото: ru.rbth.com
Ее можно смело назвать символом дефицита. Качественная колбаса на полках магазинов почти не появлялась, или раскупалась сразу же. Чаще можно было найти вареную, копченную уже нужно было доставать. В начале 70-х, что снизить уровень дефицита, изменили технологию производства, колбаса стала более дешевой, но менее вкусной и полезной. В 80-е годы жители областей устраивали колбасные туры в Москву и Ленинград.
13. Алкоголь
Тында. Очередь в магазин за спиртными напитками, 1988. / Фото: ru.rbth.com
Пик дефицита пришелся на конец существования СССР: в 1989 ввели повсеместно талоны на сахар, масло, крупы, алкоголь, мыло и стиральный порошок. На покупку спиртного был лимит: не более одной бутылки водки или вина в одни руки.
Бонус, которого вы не ждали... ГАМБУРГЕР!
Открытие первого Макдоналдса в Москве, 1990. / Фото: ap.com
Последним столпотворением в СССР стала очередь в первый московский Макдоналдс 31 января 1990 года. На открытие пришло более 30 тысяч человек, причем многие занимали места еще с ночи. Таким образом, был побит предыдущий рекорд сети в Будапеште, когда в первый день за бургерами пришло чуть более 9 тысяч гостей. Известно, что первые московские посетители получили на память значки и флажки с логотипом Макдоналдса.
«В ночь перед открытием мы с друзьями отправились из общежития пешком на Пушкинскую. Когда мы пришли, там уже стояло три человека. Пока думали стоять до открытия или нет, подошли ещё двое. Я встал шестым. И достоял до открытия. С тех пор я фанат Макдональдса», – вспоминает блогер Константин Щербин.
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