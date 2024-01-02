13 дефицитных вещей, которые было не достать в СССР и за которыми все гонялись







В СССР было вполне реально достать еду, напитки, помыться, украсить себя и почитать, но большинство товаров были низкого качества, некрасивые, не очень вкусные, а главное - одинаковые, типовые. Все «забугорное» считалось ярким



В СССР было вполне реально достать еду, напитки, помыться, украсить себя и почитать, но большинство товаров были низкого качества, некрасивые, не очень вкусные, а главное - одинаковые, типовые. Все «забугорное» считалось ярким , манящим, недоступным и невозможно желанным. Поэтому самым сильным дефицитом было все импортное. Материал расскажет о десяти дефицитных и самых желанных вещах конца советского периода.

1. Книги

На фоту полулегальная книжная ярмарка в СССР. / Фото: vatnikstan.ru

2. Кожаная качественная обувь

Обуться в приличную обувь было мечтой каждого в СССР. / Фото: legion-media.ru

3. Джинсы

В 1970-80-х годах джинсы делали тебя королевой компании. / Фото: wday.ru

4. Качественное мясо

Петушок должен был раззадорить аппетит. / Фото: legion-media.ru

5. Сосиски

Нет прописки? Нет сосиски! / Фото: mihail1977.livejournal.com

6. Чай и кофе

Чай, грузинский чай... / Фото: most.report

7. Импортные газированные напитки

Пройдет время, и очереди в МакДоналдся станут ещё длиннее... / Фото: most.report

8. Туалетная бумага

Сейчас это считается сувениром и продается в интернет-магазинах раритетов. / Фото: m.lenta.ru

9. Шампуни и стиральные порошки

В интернете сохранились только мутные фото. / Фото: fotostrana.ru

10. Парфюм

Единственный вариант. / Фото: wday.ru

11. Молочные продукты

Советские реалии. / Фото: wday.ru

12. Колбаса

Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве. / Фото: ru.rbth.com

13. Алкоголь

Тында. Очередь в магазин за спиртными напитками, 1988. / Фото: ru.rbth.com

Бонус, которого вы не ждали... ГАМБУРГЕР!

Открытие первого Макдоналдса в Москве, 1990. / Фото: ap.com