Известные актрисы с пышными формами

Они полноправные героини красных дорожек и глянцевых обложек вместе с признанными секс-символами нашего времени. И пусть эти девчонки не вписываются в придуманные кем-то стандарты - это последнее, о чем они задумываются, диктуя свои правила в мире кино.



Куин Латифа

Октавия Спенсер

Ребел Уилсон

Мелисса МакКарти

Сидибе Габури