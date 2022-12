Известные актрисы с пышными формами

Они полноправные героини красных дорожек и глянцевых обложек вместе с признанными секс-символами нашего времени. И пусть эти девчонки не вписываются в придуманные кем-то стандарты - это последнее, о чем они задумываются, диктуя свои правила в мире кино.



Куин Латифа

Октавия Спенсер

Ребел Уилсон

Мелисса МакКарти

Сидибе Габури

Латифа - одна из самых влиятельных женщин в международном шоу-бизнесе. Начинала будущая актриса в качестве очень успешной певицы, выпустила несколько альбомов (один даже получил статус «золотого»), несколько раз номинировалась на "Грэмми" (статуэткой была награждена за песню U.N.I.T.Y.). Позже стала сниматься в масштабных кинопроектах, а фильм «Чикаго» с ее участием был номинирован на 13 премий "Оскар"! Куин всегда была довольно крупной женщиной , но никогда не комплексовала по этому поводу. Ее карьера, всеобщее уважение и мировая популярность уверенно доказали всем обладательницам нулевого размера, что успех и богатство - не прямое следствие диет.Октавия покорила Голливуд, снявшись в таких известных сериалах, как «Секретные материалы», «Теория большого взрыва», «Скорая помощь» и фильмах «Семь жизней », «Тренер Картер», «Прислуга». За роль в последнем актриса получила "Оскар". Несмотря на то что Октавия входит в рейтинг «25 самых смешных актрис Голливуда» (по данным Entertainment Weekly), на кинематографическом олимпе она зарекомендовала себя очень серьезно.Ее блестящее появление в фильмах «Ночь в музее - 3» и «Идеальный голос - 2» запомнилось зрителям по обе стороны океана. Чего только стоят страстный танец под знаменитую песню Time of my life из фильма «Грязные танцы» и трагикомичная демонстрация «прелестей» под каверы известных песен. Ребел Уилсон можно назвать одной из выдающихся комедийных актрис современности. Как известно, Австралия, откуда родом Уилсон, – колыбель знаменитых актеров. То ли из-за судьбоносного места рождения, то ли из-за нестандартной для американской киноиндустрии внешности и выдающегося таланта Ребел уверенными шагами продвигается наверх, участвуя в одном успешном проекте за другим. В следующем году ожидается выход фильмов «Братья Гримсби» (Grimsby) c очень сильным актерским составом: Пенелопа Крус, Иэн МакШейн, Марк Стронг. Также объявлен выход третьей части франшизы «Идеальный голос». Фильм с участием Мелиссы «Шпион» убедил даже очень скептически настроенных зрителей, что размер не имеет значения. Мелисса МакКарти умеет быть совершенно разной на экране: сексуальной и трогательной одновременно. Добротная фильмография и признание критиков вывели актрису по красной дорожке прямиком к многочисленным номинациям и престижнейшим премиям в киноиндустрии. Ее жизнерадостная личность и мощная энергия затмевает многочисленных стройных старлеток на заветных Голливудских холмах, хотя Мелиссе, на минуточку, 50 лет!Будущая актриса получила очень хорошее образование, параллельно обучаясь в нескольких колледжах США. При этом Сидибе сделала виртуозную карьеру в кино, получив свою оскароносную роль, еще будучи студенткой. Фильм «Сокровище» был тепло встречен зрителями и с восторгом - критиками. После премьеры картины актриса украшала многочисленные обложки журналов и позировала перед фэшн-фотографами в дизайнерских платьях.