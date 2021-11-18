Если бачок унитаза спускает воду

Со временем бачок унитаза может начать подтекать, то есть постоянно спускать воду. Как правило, течь в таких случая некритичная, однако за месяц в канализацию просто так спускается немало воды, а вместе с ней утекают и ваши деньги.

К тому же такой непрекращающийся журчащий звук многих раздражает. Проблему же эту чаще всего можно очень просто решить, сделав буквально всего 2 простые вещи. И даже инструменты не понадобятся!



Вариант 1

Вариант 2

В любом случае в первую очередь необходимо перекрыть подачу воды в бачок, а затем слить из него всю воду. Далее снимаем крышку бачка и видим сливной механизм, на котором располагается кнопка, его необходимо вынуть. Как правило, чтобы выкрутить сливной механизм, нужно сделать пол оборота против часовой стрелки, после чего механизм легко выйдет из крепления.В нижней части сливного механизма расположена резиновая прокладка для уплотнения. Ее необходимо хорошо отчистить от налета, который мог здесь скопиться.Также выкручиваем из бачка крепление, в котором фиксируется сливной механизм. Крепление как и резинку очищаем от налета, также очищаем от налета и керамику под ним.Собираем механизм, возвращаем его на место, и, возможно, проблема с течью решена.Если же первый способ вам не помог, то скорее всего дело в поплавке.В таком случае унитаз набирает воды больше, чем необходимо, и она в свою очередь попадает в не предназначенное для нее отверстие на сливном механизме.В этом случае вам просто необходимо с помощью механизма, расположенного здесь же, опустить поплавок на 1 деление вниз, тогда в бачок будет набираться меньше воды, а значит она не будет доходить до уровня отверстия на механизме.Эти 2 способа помогают в большинстве случаев, однако, если они не помогли, возможно, проблема в затвердевшей резине уплотнителя, из-за которой он не может плотно прилегать к керамике. В таком случае поможет только замена уплотнителя.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто решить проблему протекающего унитаза.