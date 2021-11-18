Если бачок унитаза спускает воду

Со временем бачок унитаза может начать подтекать, то есть постоянно спускать воду. Как правило, течь в таких случая некритичная, однако за месяц в канализацию просто так спускается немало воды, а вместе с ней утекают и ваши деньги.
К тому же такой непрекращающийся журчащий звук многих раздражает. Проблему же эту чаще всего можно очень просто решить, сделав буквально всего 2 простые вещи. И даже инструменты не понадобятся!
Вариант 1
В любом случае в первую очередь необходимо перекрыть подачу воды в бачок, а затем слить из него всю воду. Далее снимаем крышку бачка и видим сливной механизм, на котором располагается кнопка, его необходимо вынуть. Как правило, чтобы выкрутить сливной механизм, нужно сделать пол оборота против часовой стрелки, после чего механизм легко выйдет из крепления.
В нижней части сливного механизма расположена резиновая прокладка для уплотнения. Ее необходимо хорошо отчистить от налета, который мог здесь скопиться.
Также выкручиваем из бачка крепление, в котором фиксируется сливной механизм. Крепление как и резинку очищаем от налета, также очищаем от налета и керамику под ним.
Собираем механизм, возвращаем его на место, и, возможно, проблема с течью решена.
Вариант 2
Если же первый способ вам не помог, то скорее всего дело в поплавке. В таком случае унитаз набирает воды больше, чем необходимо, и она в свою очередь попадает в не предназначенное для нее отверстие на сливном механизме.
В этом случае вам просто необходимо с помощью механизма, расположенного здесь же, опустить поплавок на 1 деление вниз, тогда в бачок будет набираться меньше воды, а значит она не будет доходить до уровня отверстия на механизме.
Эти 2 способа помогают в большинстве случаев, однако, если они не помогли, возможно, проблема в затвердевшей резине уплотнителя, из-за которой он не может плотно прилегать к керамике. В таком случае поможет только замена уплотнителя.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто решить проблему протекающего унитаза.
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