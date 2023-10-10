Рейтинг крупнейших пассажирских кораблей

Пассажирские лайнеры являются крупнейшими транспортными средствами на планете. Несмотря на дурную славу Титаника и ряда других кораблей этого класса современные монстры пассажирских перевозок являются самым надежным и наиболее комфортабельным средством передвижения на большие расстояния. В последние годы гигантские корабли превратились в целые плавающие города со своими барами и ресторанами, магазинами и салонами красоты, спортивными комплексами и массой других мест, где турист может с удовольствием скоротать время и потратить деньги.



Вашему вниманию мы предлагаем рейтинг самых крупных кораблей-великанов, которые были рекордсменами по этому показателю с 1972 года по сей день.



Самое большое пассажирское судно в мире в 1972 — 1996 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 1996 — 1997 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 1997 — 1999 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 1999 — 2000 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2000 — 2002 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2002 — 2004 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2004 — 2006 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2006 — 2008 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2008 — 2009 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2009 — 2010 гг

Самое большое пассажирское судно в мире с 2010 года по сей день