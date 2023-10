Рейтинг крупнейших пассажирских кораблей

Пассажирские лайнеры являются крупнейшими транспортными средствами на планете. Несмотря на дурную славу Титаника и ряда других кораблей этого класса современные монстры пассажирских перевозок являются самым надежным и наиболее комфортабельным средством передвижения на большие расстояния. В последние годы гигантские корабли превратились в целые плавающие города со своими барами и ресторанами, магазинами и салонами красоты, спортивными комплексами и массой других мест, где турист может с удовольствием скоротать время и потратить деньги.



Вашему вниманию мы предлагаем рейтинг самых крупных кораблей-великанов, которые были рекордсменами по этому показателю с 1972 года по сей день.



Самое большое пассажирское судно в мире в 1972 — 1996 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 1996 — 1997 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 1997 — 1999 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 1999 — 2000 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2000 — 2002 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2002 — 2004 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2004 — 2006 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2006 — 2008 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2008 — 2009 гг

Самое большое пассажирское судно в мире в 2009 — 2010 гг

Самое большое пассажирское судно в мире с 2010 года по сей день

France, 1972 год, длина — 316,1 м, ширина — 33,8 м (Didier Duforest)Carnival Destiny, 1996, длина — 272,20 м, ширина — 35,30 м (WikiEK)Grand Princess, 1997, длина — 289,86 м, ширина — 35 , 97 м (Ivan T.)Voyager of the Seas, 1999, длина — 311,12 м, ширина — 47,4 м (Darthvadrouw)Explorer of the Seas, 2000, длина – 311,1 м, ширина – 47,4 м (Cycling man)Navigator of the Seas, 2002, длина — 311,1, м, ширина — 47,5 м (dsuniaga)Queen Mary 2, 2004, длина — 345 м, ширина — 41 м (amdolu)Freedom of the Seas, 2006, длина — 338,77 м, ширина — 56 м (Timothy Wildey)Independence of the Seas, 2008, длина — 338,95 м, ширина — 56 м (Thomas Simpkins)Oasis of the Seas, 2009, длина — 361,8 м, ширина — 60 м (Baldwin040)Allure of the Seas, 2010, длина — 362,8 м, ширина — 60,5 м (Rune)