Как приготовить манную кашу без комочков: 6 хитростей, о которых могут не знать даже опытные хозяйки

Как приготовить манную кашу без комочков.

1. Обязательно добавляйте молоко

Чтобы добиться сливочного вкуса, можно приготовить манную кашу на топленом молоке

2. Все дело – в пропорциях







Манная каша со сливочным маслом и корицей.

3. Никаких комочков

Залейте крупу кипящим молоком или всыпьте ее в молоко, постоянно помешивая.

4. Как не дать каше пригореть

Правильно сваренная каша - не пригорает.

5. Как добиться нежной текстуры

Для нежной текстуры добавьте в кашу кусочек сливочного масла и взбейте венчиком.

6. Каша должна быть с изюминкой

Манная каша идеально сочетается со свежими фруктами, цукатами, орехами, ягодами.