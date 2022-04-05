Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья

Мужчины до и после бритья.
В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он принимает решение отрастить бороду. А через некоторое время у многих возникает желание избавиться от брутальной растительности. И оказывается именно борода способна кардинально изменить облик человека. Глядя на фотографии парней с бородой и после бритья даже не верится, что на них запечатлён один и тот де человек.
1. «Я с бородой и уже без нее»
2. «Был слишком бородат? Теперь немного лысоват!»
3. «Мой друг Мэтт сбрил бороду, которую отращивал три года»
4. «Моя борода исчезла!»
5. Процесс расставания с бородой…
6. Этот парень пожертвовал волосы благотворительной организации, заодно и от бороды избавился
7. «Вот почему я больше никогда не хочу бриться!»
8. Девятимесячная борода была сбрита ради благородной цели
9. «Половина бороды!»
10. «За восемь месяцев избавился от 17 килограмм и наконец-то сбрил бороду!»
11. В некоторых случаях бритье позволяет помолодеть на несколько лет
12. «Пожертвовал волосы для благотворительности, борода – за компанию»
13. «До и после бритья»
14. Регбист Рой Асотаси (Roy Asotasi) сбрил бороду ради благотворительности
15. «Бороды больше нет!»
16. «По-моему я не ошибся с решением избавиться от бороды»
17. Некоторым мужчинам подходит любой вариант
18. «Привет из парикмахерского кресла!»
19. «Распрощался с первой бородой!»
20. «Пришлось избавиться от бороды…»
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