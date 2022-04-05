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Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


Мужчины до и после бритья.

Мужчины до и после бритья.

В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он принимает решение отрастить бороду. А через некоторое время у многих возникает желание избавиться от брутальной растительности. И оказывается именно борода способна кардинально изменить облик человека. Глядя на фотографии парней с бородой и после бритья даже не верится, что на них запечатлён один и тот де человек.

1. «Я с бородой и уже без нее»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

2. «Был слишком бородат? Теперь немного лысоват!»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

3. «Мой друг Мэтт сбрил бороду, которую отращивал три года»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

4. «Моя борода исчезла!»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

5. Процесс расставания с бородой…


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

6. Этот парень пожертвовал волосы благотворительной организации, заодно и от бороды избавился


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

7. «Вот почему я больше никогда не хочу бриться!»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

8. Девятимесячная борода была сбрита ради благородной цели


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

9. «Половина бороды!»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

10. «За восемь месяцев избавился от 17 килограмм и наконец-то сбрил бороду!»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

11. В некоторых случаях бритье позволяет помолодеть на несколько лет


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

12. «Пожертвовал волосы для благотворительности, борода – за компанию»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

13. «До и после бритья»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

14. Регбист Рой Асотаси (Roy Asotasi) сбрил бороду ради благотворительности


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

15. «Бороды больше нет!
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Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

16. «По-моему я не ошибся с решением избавиться от бороды»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

17. Некоторым мужчинам подходит любой вариант


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

18. «Привет из парикмахерского кресла!»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

19. «Распрощался с первой бородой!»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

20. «Пришлось избавиться от бороды…»


Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья


 

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Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритья

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Неожиданные трансформации: 20 фотографий мужчин с бородой и после бритьяПодписаться на мой Instagram
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