5 фактов о самых таинственных местах на Земле, в которых творится непонятно что

1. Долина Хессдален, Норвегия
В течение многих десятилетий местные жители долины живут будто в эпизодах «Секретных материалов». Ночь за ночью странные огни появляются в небе, освещая близлежащие окрестностив и мигая разными цветами. Специалисты (ученые, а не уфологи) уже подтвердили, что огни — реальная вещь, но неизвестно, каким образом они появляются.
Одна из теорий говорит о том, что долина подвержена сильной радиации. Радон накладывается на частицы пыли, а когда они распадаются в атмосфере, получается такой свет.
Другие считают, что причина появлении огней — в богатых залежах меди с одной стороны и цинка с другой. Появляется некий прототип батареи, которая проявляет себя в качестве вспышек, искр в атмосфере. Река, которая находится рядом и содержит серную кислоту, выщелоченную из близлежащего рудника серы, также играет свою роль. В некоторые моменты, например, во время северного сияния возрастает активность серной кислоты и получается заряд.
2. Эпидемия сна, Казахстан
Это какая-то странная и таинственная эпидемия, которая проявляется в массовой потери памяти, галлюцинациях, усталости и длительных приступах неожиданной нарколепсии.
Последние несколько лет сотни жителей Калачей регулярно обращаются за медицинской помощью со странной жалобой — бессознательное состояние. Проблема настолько разрослась, что правительство эвакуировало жителей города.
Ведущая гипотеза говорит о том, что жители страдают от последствий радиационного отравления, так как город находится недалеко от урановой шахты, которая вряд ли соответствует всем нормам безопасности. Но у этой теории есть одна большая неувязка: существует город, который расположен куда ближе к шахте, но там всё в порядке.
Анализы крови жителей оказались нормальными, что привело к мысли о старой доброй истерии — сложившаяся репутация города дала о себе знать. Массовое помешательство или таинственная болезнь? Это ещё предстоит узнать.
3. Круги Фей, Намибия
Загадочные «круги фей» проживают полный цикл жизни, будто некие живые организмы. Их размер — от двух до 12 метров в диаметре, и очень долгое время эти круги считали остатками крупных термитников. Но когда их принялись раскапывать, то не было обнаружено никаких следов насекомых, которых невозможно избежать при строительстве термитника.
Племя Химба считает, что всему виной дракон, который из своего подземного логова выдувает ядовитые пузыри на поверхность. Вообще, «жизнь» круга ограничивается 75 годами, а вот маленькие живут всего по 24 года, старые исчезают и появляются новые. Удивительно, что они никогда не пересекаются между собой.
4. Шум Таоса, США
Если вы — один из тех людей, которые могут слышать гул телевизора или жужжание электрических проводов, то вы понимаете, как это может медленно сводить с ума. Для жителей Таоса это проблема ежедневная. С 1990-х годов горожане постоянно сообщают о непрерывном, жужжащем шуме, который пронизывает весь город и делает людей чрезвычайно нервозными.
Подобные шумы часто объясняются наличием фабрики неподалеку или аэропортов. Но исследователи не смогли найти внятного источника звука в Таосе более чем за 20 лет. Есть теория, что звук появляется в головах самих жителей, хотя и её объяснить толком не могут.
5. Чайник Дьявола, США
Одно из самых таинственных мест на планете находится в Миннесоте. Водопад «Чайник Дьявола» интересен тем, что он питает реку Брул, разделяясь на два потока. Правый поток идёт прямо в озеро, а левый — неизвестно куда.
Исследователи так и не смогли выяснить, куда пропадает русло. Хотя они красили воду и даже кидали шарики для пинг-понга, надеясь обнаружить их в каком-нибудь месте. Но вода исчезает бесследно. Кажется, она просто утекает в параллельный мир.
С другой стороны, представте себе, как какие-нибудь жители небольшой деревни, куда эта вода прибывает, каждый день ломают голову над проблемой бесконтрольного появления шариков для пинг-понга…
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