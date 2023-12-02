Идеи для вдохновения и оформления кухни

Когда заходит речь об интерьере кухни, важно понимать, что это помещение в доме должно быть не только красивым, но еще и очень функциональным. Важно продумать каждую деталь!

И если с нижними ящиками все понятно, то о том, какую мебель выбрать для оформления верхней части кухни стоит хорошенько задуматься.

Чаще всего на кухнях устанавливают навесные шкафы, которые загромождают пространство и визуально уменьшают площадь помещения, что недопустимо особенно на маленькой кухне.

Сегодня дизайнеры интерьеров рекомендуют выбирать вместо навесных шкафов легкие открытые полки. Конечно, с тем, что такие полки вмещают меньше различной кухонной утвари, не поспоришь, но если грамотно все продумать, то это не вызовет проблем.







Преимущества кухни с открытыми полками

Из каких материалов можно сделать открытые полки

Чтобы развеять ваши сомнения по поводу того, что открытые полки на кухне — идеальная замена громоздких навесных шкафов, мы подготовили целый список преимуществ открытых полок:делают пространство визуально более легким и просторным, что особенно важно для маленьких кухонь;не задерживают свет, делая кухню более светлой и уютной;дают возможности для персонализированного оформления: на открытых полках можно размещать красивую посуду, коллекционные чашки, кулинарные книги, горшочки с цветами, семейные фотографии и другие декоративные элементы, что позволит создать стильное и уютное пространство без каких-либо сложностей;невысокая стоимость по сравнению с навесными шкафами: открытые полки легко сделать и установить своими руками;рациональное использование пространства — открытые полки буквально «заставят» хозяев провести расхламление и отказаться от ненужных вещей, которые можно было бы разместить в навесных шкафах.Как было сказано выше, открытые полки для кухни можно легко сделать своими руками, что позволит не только сэкономить деньги, но и воплотить в жизнь оригинальную дизайнерскую задумку.дерево;ДВП и ДСП плиты;пластик;стекло;металл;искусственный камень.Изучите эти современные интерьеры кухонь с открытыми полками, чтобы окончательно решить, подходит ли такой вариант для вас, или нет.