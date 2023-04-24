Пять самых статусных вещей Средневековья

И в Средневековье цель была той же, менялись лишь средства. NaVoTe.ru перечисляет несколько вещей, которые современному обывателю могут показаться даже забавными, а раньше они многое рассказывали о статусе владельца.
Ананас
В 17–18 веках экзотические фрукты не были настолько доступными, как сегодня, и поэтому они были очень дорогими. Самым необычным считался ананас. Его даже не ели, а просто показывали окружающим. Часто, чтобы показать свой статус, на застолья ананасы арендовали.
Шахматы
Еще одним символом высокого положения считались шахматы. Эта игра требовала большое количество свободного времени. А так как большая часть населения работала круглыми сутками, то сыграть партию в шахматы мог позволить себе только человек, не обремененный трудом.
Хижина с умудренным отшельником
Символом не только высокого положения, но и интеллекта считалась хижина с отшельником, которая строилась на территории замка или усадьбы. Таким образом хозяин демонстрировал свой интеллект, якобы проводя дни напролет в мудрых беседах со старцем.
Пулены
Во времена правления французского короля Филиппа IV среди аристократии было модно носить пулены — туфли с невероятно длинным носком. Таким образом знать 14 века демонстрировала свою непричастность к труду. Чтобы не спотыкаться при ходьбе, кончики носков пуленов привязывались к ноге бечевкой.
Церковь усматривала в подобной обуви происки дьявола, так как во время молитвы в пуленах было неудобно опускаться на колени.
Сахар
Сахар в свое время также считался символом богатства. Знать нередко заказывала себе целые сладкие статуи, показывая тем самым свой достаток.
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