Распространенные женские секс-фантазии

Сексуальные фантазии, к которым ты возвращаешься снова и снова, могут быть связаны с бывшей или со знаменитостью, незнакомкой или, может быть, с несколькими людьми одновременно. Из твоих собственных фантазий, фантазий друзей довольно хорошо складывается представление о сексуальных фантазиях мужчин в целом.







А что происходит в умах женщин, когда они мастурбируют и придумывают что-то сексуальное? При отсутствии в голове запретов женская фантазия разгоняется от ванильного секса до хардкорных фетишей. Речь пойдет о самых популярных сексуальных фантазиях, о которых женщины думают на регулярной основе.







Побыть свингером

Госпожа

Ролевые игры

Секс с незнакомцем

МЖЖ

ММЖ

Вуайеризм

Эксгибиционизм

Молодой парень

Лесбийский секс