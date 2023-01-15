Ураган «Офелия» в Великобритании

Ураган «Офелия», обрушившийся на Ирландию 16 октября, стал причиной необычного природного явления, которое наблюдалось в разных регионах Великобритании. Из-за пыли, которую принёс с собой ураган, небо над Британскими островами приобретало коричневые и оранжевые оттенки.















































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





