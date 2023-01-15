Ураган «Офелия», обрушившийся на Ирландию 16 октября, стал причиной необычного природного явления, которое наблюдалось в разных регионах Великобритании. Из-за пыли, которую принёс с собой ураган, небо над Британскими островами приобретало коричневые и оранжевые оттенки.
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Ураган «Офелия» в Великобритании
Ураган «Офелия», обрушившийся на Ирландию 16 октября, стал причиной необычного природного явления, которое наблюдалось в разных регионах Великобритании. Из-за пыли, которую принёс с собой ураган, небо над Британскими островами приобретало коричневые и оранжевые оттенки.
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