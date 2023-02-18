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Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Запущенный в январе 2010 года «Экспресс Махараджей» стал самым роскошным поездом индийских железных дорог и одним из самых дорогих в Азии. Этот поезд имеет все современные удобства, а его купе сравнимы с номерами 5-звездочных отелей, где гармонично сочетается роскошь и элементы классической индийской культуры. В течении восьми дней этот роскошный поезд провезет вас по всей стране мимо самых известных достопримечательностей Индии. Суточная стоимость поездки для одного человека колеблется от $800 за люкс купе до $2500 за президентский номер.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Внутри поезд поражает своими роскошными интерьерами. Все, от каркаса кровати до внутренней отделки вагона выполнено из дорогого дерева.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Маршрут поезда составлен таким образом, что туристы получат возможность увидеть самые удивительные туристические объекты.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Существует три маршрута и пролегают они почти по всей Индии.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Поезд во время поездки останавливается в древнейших городах и селениях Индии.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Красно-золотистые вагоны поезда могут перевезти одновременно 88 пассажиров.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Всего есть 4 вида купе. Deluxe, Junior Suite, Suite и Psesidential Suite.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Последний представляет собой эксклюзивный номер как в пятизвездочной гостинице.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Каждый вагон назван драгоценным камнем. Чем дороже камень, тем роскошнее вагон.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

В каждом вагоне есть дворецкий, обязанный следить за тем, чтобы ваше путешествие не омрачали бытовые проблемы.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

В каждом купе идет деревянная отделка, стоит кожаная мебель, кондиционер, DVD, монитор, интернет, телефон, санузел с душем или ванной и даже сейф.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

В поезде есть опытные медики на случай внештатных ситуаций.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Для безопасности пассажиров в поезде установлены камеры видеонаблюдения.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

88 пассажиров – достаточно немного для поезда. Именно поэтому их пребывание очень комфортно и не стеснено.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

В поезде есть вагоны-рестораны каждый из которых может вместить сразу половину пассажиров.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Также есть бар где можно выпить лучшие вина и поиграть в настольные игры.

Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Стоимость номеров примерно равна стоимости номера в пятизвездочном отеле.

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