Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд

Запущенный в январе 2010 года «Экспресс Махараджей» стал самым роскошным поездом индийских железных дорог и одним из самых дорогих в Азии. Этот поезд имеет все современные удобства, а его купе сравнимы с номерами 5-звездочных отелей, где гармонично сочетается роскошь и элементы классической индийской культуры. В течении восьми дней этот роскошный поезд провезет вас по всей стране мимо самых известных достопримечательностей Индии. Суточная стоимость поездки для одного человека колеблется от $800 за люкс купе до $2500 за президентский номер.











Внутри поезд поражает своими роскошными интерьерами. Все, от каркаса кровати до внутренней отделки вагона выполнено из дорогого дерева.







Маршрут поезда составлен таким образом, что туристы получат возможность увидеть самые удивительные туристические объекты.







Существует три маршрута и пролегают они почти по всей Индии.







Поезд во время поездки останавливается в древнейших городах и селениях Индии.







Красно-золотистые вагоны поезда могут перевезти одновременно 88 пассажиров.







Всего есть 4 вида купе. Deluxe, Junior Suite, Suite и Psesidential Suite.







Последний представляет собой эксклюзивный номер как в пятизвездочной гостинице.







Каждый вагон назван драгоценным камнем. Чем дороже камень, тем роскошнее вагон.







В каждом вагоне есть дворецкий, обязанный следить за тем, чтобы ваше путешествие не омрачали бытовые проблемы.







В каждом купе идет деревянная отделка, стоит кожаная мебель, кондиционер, DVD, монитор, интернет, телефон, санузел с душем или ванной и даже сейф.







В поезде есть опытные медики на случай внештатных ситуаций.







Для безопасности пассажиров в поезде установлены камеры видеонаблюдения.







88 пассажиров – достаточно немного для поезда. Именно поэтому их пребывание очень комфортно и не стеснено.







В поезде есть вагоны-рестораны каждый из которых может вместить сразу половину пассажиров.







Также есть бар где можно выпить лучшие вина и поиграть в настольные игры.







Стоимость номеров примерно равна стоимости номера в пятизвездочном отеле.



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