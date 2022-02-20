О семье, призвании и протоколе: 10 редких фотографий принцессы Дианы

Редкие фотографии принцессы Дианы.
Принцесса Диана - культовая личность не только для британцев, ее поклонники есть во всем мире. Даже спустя 20 лет после ее трагической гибели, художники, режиссеры, писатели и музыканты продолжают осмысливать образ легендарной леди Ди. При жизни Диана была признана самой фотографируемой женщиной мира, на память о ней остались тысячи снимков. В нашем обзоре - 10 редких кадров, которые могут многое рассказать о публичной деятельности Дианы, а так же о ее личной жизни, о том, какой она была в кругу близких и самых дорогих людей.
1. Танец с Джоном Траволтой
Танец принцессы Дианы с Джоном Траволтой.
Мало кто знает, что в детстве Диана Спенсер мечтала стать артисткой национальной балетной труппы Великобритании. Она посещала балетную школу, но ее слишком высокий рост (около 180 см) не оставлял шансов сделать танцы делом всей своей жизни.
Появление принцессы Дианы в Белом доме в 1995 году произвело фурор: одетая в роскошное темно-синее платье от именитого дизайнера Виктора Эдельштайна, она станцевала с актером Джоном Траволтой, и от нее просто невозможно было отвести взгляд.
2. Диана - любящая мама
Принцесса Диана - любящая мама
По-настоящему счастлива Диана была со своими сыновьями - Уильямом и Гарри. Любая разлука была для нее мучительна, а любая встреча становилась праздником. Любовь Дианы к детям проявилась еще в молодости, задолго до того, как она стала матерью. В конце 1970-х годов принцесса даже работала воспитательницей в детском саду.
3. Королевские развлечения
Принцесса Диана с сыновьями в парке аттракционов.
Фотографии сохранили прекрасные моменты прогулки в парке развлечений Thorpe Park, которая состоялась в 1993 году. Там Диана здорово повеселилась, покатавшись с сыновьями на различных аттракционах.
4. Принцесса Диана и принцесса Маргарет, сестра Елизаветы
Принцесса Диана и принцесса Маргарет.
На фотографии две принцессы ведут светскую беседу, ожидая прибытия итальянского президента. Лаконичный образ Дианы стал иконой стиля для женщин во всем мире.
5. Девичьи посиделки
Принцесса Диана в компании сестер - леди Сары Мак Коркодейл и леди Джейн Феллоуз
Фотограф запечатлел редкий момент искреннего веселья. Принцесса Диана покидает Королевскую Оперу в компании ее сестер - леди Сары Мак Коркодейл и леди Джейн Феллоуз. Снимок сделан в 1995 году.
6. Именины королевы
Королевская семья.
Для ежегодного парада Trooping the Colour, который проводится в честь Дня рождения королевы Елизаветы, королевская семья выбрала наряды в пастельных тонах. Снимок сделан в 1992 году. Почетные гости стоят на балконе и наблюдают показательные выступления Королевской воздушной эскадрильи.
7. Принцесса Диана и принц Чарльз
Принц Чарльз очарован возлюбленной.
Принцесса Диана в бело-розовом коктейльном платье выглядит просто великолепно, принц Чарльз просто не может оторвать от нее взгляд. Снимок сделан во время поездки в Австралию в 1988 году.
8. Семейная велопрогулка
Принц Чарльз очарован возлюбленной.
Фотография была сделана во время велопрогулки по архипелагу Силли. Возможность насладиться семейным отдыхом редко выпадала королевской семье, потому этот момент был особенно ценным для Дианы.
9. Почти настоящие полицейские
Принцесса Диана с сыновьями.
Принцесса поддерживала своих мальчиков в любых (даже самых смелых) инициативах. На этой фотографии они в костюмах настоящих полицейских.
10. Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз.
Этот снимок был сделан во время визита королевской четы в Камерун в 1990 году.
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