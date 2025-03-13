Как заделать щели в деревянном полу без особых затрат и хлопот

При создании деревянного настила принято оставлять небольшие щели специально для того, чтобы древесина имела возможность свободно двигаться при расширении материала в условиях повышенной влажности. Так же зазоры оставляются в целях лучшей вентиляции. Однако, с течением времени щели у стен и в настиле могут увеличиться настолько, что пол начнет терять не только эстетическую привлекательность, но и некоторую функциональность.
1. Полимерный герметик
Полимерный герметик в деле. /Фото: uk.impotsheb-granby.com.
Быстрое и достаточно эффективное решение проблемы щелей в деревянном настиле с использованием современных материалов. Шприц герметика позволяет дозировано выдавливать пасту и аккуратно заделывать любые прорехи. Немаловажным достоинством является и то, что подавляющее большинство современных изолирующих материалов обладает достаточно вязкостью для работы с почти любыми строительными материалами. По сути единственное, что всегда нужно проверять – с какой краской (акриловой или силиконовой) «дружит» выбранное средство.
2. Рейки
Можно использовать рейки. /Фото: unomag.ru.
Достаточно сложный, но в то же время относительно бюджетный способ, который можно использовать в тех случаях, когда щели имеют более-менее одинаковую ширину. Загоняются рейки в щели после предварительной подгонки при помощи аккуратного простукивания подходящим инструментом. На сами рейки и в щели обязательно наносится клей ПВА. Если забивание осуществляется обычным молотком, то на рейке нужно так же укладывать деревянную прокладку.
3. Шпатлевка
Тоже неплохой способ. /Фото: laki-da-maslo.ru.
Можно пустить в дело специальную шпатлевку по дереву. Чаще всего данный способ используется при заделке небольших щелей. Вдавливается шпатлевка при помощи обычного строительного шпателя. В дальнейшем полы можно будет покрыть прозрачным лаком. Впрочем, всегда можно подобрать «готовые» шпатлевки под цвет дерева. Найти нужный цвет под орех, дуб или сосну точно труда не составит.
4. Опилки
Делаем пасту из опилок и клея. /Фото: otdelkaexp.ru.
Относительно надежный «народный» способ, который до сих пор пользуется немалой популярностью. Однако, важно помнить и понимать, что подходит такой способ только для небольших щелей в дощатых полах. Изолирующий состав готовится несложно: мелкие опилки и клей ПВА смешиваются до достижения состояния густой массы. Вдавливаются опилки при помощи шпателя. Полное засыхание займет 2-3 дня. После этого все лишнее нужно будет аккуратно убрать при помощи мелкой наждачной бумаги.
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