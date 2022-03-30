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Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Бархатцы — одни из самых любимых цветов у многих садоводов, и это не случайно. Это очень красивые цветы, которые не требуют сложного ухода. С выращиванием бархатцев справится даже начинающий садовод.
Получить отличную рассаду этого чудесного цветка можно даже без земли в самодельных самокрутках.
Для выращивания рассады бархатцев без земли на целлофановом пакете разложите три слоя туалетной бумаги.
Обильно смочите бумагу раствором перекиси водорода (на 1 литр воды 2 ст.л 3% перекиси водорода).

Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Семена бархатцев имеют необычную форму: прорастание семени начинается с черного кончика, поэтому на рассаду семена следует выкладывать именно черным носиком вниз. Располагайте семена под углом параллельно друг другу.

Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Аккуратно заверните самокрутку, подписав несмываемым маркером семена какой культуры были высажены.

Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Поместите самокрутку с семенами в стакан с небольшим количеством воды и накройте пакетом, чтобы создать эффект парника.

Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Всходят бархатцы довольно быстро. Уже на четвертый день можно будет увидеть первые ростки.

Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Рассада легко отделяется от бумаги. Пересадить бархатцы не составит большого труда.

Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Подробно способ подготовки рассады бархатцев без земли показан на видео:


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выращиваниеБархатцы
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