Оригинальный способ проращивания семян бархатцев без земли

Бархатцы — одни из самых любимых цветов у многих садоводов, и это не случайно. Это очень красивые цветы, которые не требуют сложного ухода. С выращиванием бархатцев справится даже начинающий садовод.

Получить отличную рассаду этого чудесного цветка можно даже без земли в самодельных самокрутках.

Для выращивания рассады бархатцев без земли на целлофановом пакете разложите три слоя туалетной бумаги.

Обильно смочите бумагу раствором перекиси водорода (на 1 литр воды 2 ст.л 3% перекиси водорода).







Семена бархатцев имеют необычную форму: прорастание семени начинается с черного кончика, поэтому на рассаду семена следует выкладывать именно черным носиком вниз. Располагайте семена под углом параллельно друг другу.







Аккуратно заверните самокрутку, подписав несмываемым маркером семена какой культуры были высажены.







Поместите самокрутку с семенами в стакан с небольшим количеством воды и накройте пакетом, чтобы создать эффект парника.







Всходят бархатцы довольно быстро. Уже на четвертый день можно будет увидеть первые ростки.







Рассада легко отделяется от бумаги. Пересадить бархатцы не составит большого труда.







Подробно способ подготовки рассады бархатцев без земли показан на видео:



