Жестокое и странное судейство в истории Рима

Папство — один из старейших институтов в мире. Неудивительно, что в истории Святого престола, которая насчитывает почти две тысячи лет, было немало темных страниц. Помимо пресловутой инквизиции (ее, в принципе, можно назвать веянием времени), летописи сохранили рассказы о крайне странных и даже жестоких деяниях самих понтификов. Пожалуй, дальше всех зашел папа Стефан VI, который учинил суд над мертвецом.













Стефан VI был у власти немногим более года, с 896-го по 897-й, что вполне типично для того времени, поскольку папство находилось в кризисе. В отсутствие политической и экономической опоры понтифики превращались в марионеток влиятельных династий.



До Стефана VI правил папа Формоз. Он предпринимал попытки противостоять влиянию королевских династий на католический престол, чем, естественно, накликал на себя их ненависть. Формоз скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах в 896 году, оставив после себя преемника Бонифация VI.







Папа Формоз.



Но тот пробыл на престоле считанное количество недель. Влиятельные аристократы сместили Бонифация и поставили своего папу — Стефана VI. Под давлением своих покровителей он потребовал эксгумировать труп умершего за девять месяцев до этого Формоза и предать его суду.

Были сфабрикованы малопонятные обвинения в вероломстве . На судебном заседании, которое проводили в Латеранском дворце в январе 897 года, полуразложившийся труп Формоза, одетый в парадные одежды, посадили на трон и подвергли «допросу». За усопшего отвечал дьякон, подражавший голосу покойного папы. Это представление вошло в историю как Трупный синод.Латеранский дворец и базилика в Риме.Как и следовало ожидать, подсудимый был признан виновным, его папство задним числом признали недействительным. Трупу отрубили пальцы, которыми Формоз совершал крестное знамение, сняли с него одежды, проволокли покойника по улицам Рима и закопали в братской могиле для неизвестных чужеземцев . Позднее тело бывшего понтифика было выкопано, вероятно с целью наживы, и сброшено в реку Тибр.Во время глумления над трупом Формоза Рим потрясло землетрясение, что вызвало его частичное обрушение. Это знамение пробудило в римлянах благоговейный ужас и возбудило всеобщее негодование против оскорбителей бывшего папы. Пошли слухи, что выловленное из Тибра тело понтифика стало творить чудесные исцеления. Городская чернь взбунтовалась, после чего папа Стефан VI был заключен в тюрьму мятежниками, где его задушили.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)