15 дизайнерских изобретений, которые заслуживают только восхищения

Большие и маленькие дизайнерские штучки, на которые стоит обратить внимание.

Созидательная мысль армии дизайнеров и архитекторов не знает границ. Постоянно появляются какие-то изобретения, которые призваны облегчить жизнь современного обывателя или же поднять ему настроение. Сегодня мы собрали 15 классных дизайнерских изобретений, которые заслуживают восхищения.