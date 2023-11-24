Для чего художница Аями Кодзима создала «эстетику вампиров», и что из этого вышло

Зловещие коридоры, жуткие замки, скелеты и расколотые черепа, а среди них – он: с букетом роз, фарфоровой кожей и золотыми кудрями. Но не стоит обольщаться – эти нежные губы скрывают острые клыки… Таковы персонажи художницы Аями Кодзимы, изменившей представления японцев о вампирах. Мировую славу ей принес дизайн персонажей и арты к серии игр Castlevania.
Арт к игре Castlevania.
Аями Кодзима – гениальная художница-самоучка. Она начинала работать секретарем, но, чтобы развлечь себя и отвлечься от рутины, начала рисовать… и разработала собственный стиль и технику. Любовь к манге и фильмам ужасов стали отправными точками в ее творческом развитии.
Работы Аями Кодзимы.
Рисунок Аями Кодзимы.
Работы Аями Кодзимы.
Стиль художницы балансирует между сюрреализмом и современной интерпретацией барокко. Ангелоподобные юноши сжимают окровавленные мечи, искалеченные златокудрые ангелы плачут кровавыми слезами, чешуя, перья, скелеты и розы мелькают перед зрителем, затягивая его в изысканный мир кошмаров.
Мрачные ангелы Аями Кодзимы.
Работы Аями Кодзимы.
Работы Аями Кодзимы.
Аями работает исключительно вручную, выполняя набросок простым карандашом, затем создает тени тушью, после чего дорабатывает изображение акриловыми красками, сильно разбавленными водой – это позволяет наносить более тонкие слои и добиваться нежнейших цветовых градаций. В ее арсенале – моделирующая паста, мастихин, палочки для тушевки, грубая кисть и собственные пальцы. Завершив работу, Аями добавляет краски с металлическим блеском и покрывает изображение полимерным лаком. Технология кажется неоправданно сложной, но дает потрясающие результаты.
Работы выполнены в уникальной технике.
Работы Аями Кодзимы.
Некоторое время она работала как независимый иллюстратор, оформляя японские новеллы, и была известна только узкой категории ценителей внутри страны. Однако один из продюсеров популярной серии компьютерных игр Castlevania, Кодзи Игараси, в один прекрасный день решил изменить дизайн персонажей игры. Его не устраивало, что в этом таинственном мире, населенном вампирами и другими невероятными существами, главный герой предстает суровым мачо, грубым и мужиковатым.
Аями предложила японской игровой индустрии новое понимание маскулинности.
Вампиры Аями Кодзимы.
Главных героев различных частей игровой серии было практически невозможно отличить друг от друга, их путали даже сами создатели, называя их всех, при разнообразии биографий и сюжетных линий, одинаково – просто «Симоном». Несмотря на сложный сюжет и интересные решения, игры были слишком примитивными с визуальной точки зрения. Кроме того, компания решила расширить целевую аудиторию и привлечь больше игроков-женщин. Руководство компании справедливо полагало, что женщины захотят видеть более эстетичную картинку и героев, соответствующих азиатскому идеалу красоты – тонких, нежных, изящных и при этом опасных. Игараси хотел наполнить игру особой вампирской эстетикой, кровью и тьмой, а не потом и мускулами.
Новая эстетика персонажей должна была привлечь женскую аудиторию.
Размышляя об этом, Игараси отправился в ближайший книжный магазин. Там он просматривал книгу за книгой в поисках иллюстрации, которая отражала бы его замысел, пока не наткнулся на выполненную Кодзимой обложку. Он выбрал еще несколько книг с иллюстрациями других авторов, но вся команда однозначно признала работу Аями совершенной, идеально отвечающей новому курсу игры.
Работы Аями Кодзимы.
Работы Аями Кодзимы.
Когда Игараси сумел связаться с Аями, она даже не могла понять, кто он и чего он хочет, а он даже не мог представить, что молодая художница может быть так далека от игровой индустрии! Но игры никогда ее не интересовали. В недавнем прошлом она разрабатывала обложку еще для одной игры, но в своих интервью даже не могла вспомнить ее название (это была игра Soldner’s Child — стратегия на Sega Saturn от KOEI). Но вскоре работа над миром Катслвании захватила ее с головой.
Герои игры Castlvania.
Игараси ни в чем не ограничивал Аями, полагаясь лишь на ее талант и собственную интуицию. Он вкратце объяснял ей сюжет и роль персонажа, а затем просил выполнить несколько набросков, передающих ее ощущения. Кодзима утверждает, что продюсеры никогда не вдавались в детали и не объясняли, что влияет на выбор ими того или иного дизайна.
Эскизы для игровых персонажей.
Часто персонажи Аями предстают белокурыми или альбиносами, иногда огненно-рыжими – просто потому, что это «лучше смотрится в игре», делает героев ирреальными.
Аями часто рисует светловолосых людей.
Разрабатывая костюмы, Кодзима создает настоящий коктейль из веяний современной японской уличной моды и средневековой одежды. Правда, необходимость анимировать персонажей в трехмерной графике очень ограничивает Аями – ее тянет к сложным конструктивным решениям, а вот аниматоры протестуют.
Кодзиме нравится создавать костюмы персонажей.
Самым своим любимым персонажем в Castlevania Аями называет загадочного графа Дракулу – ей нравятся образы, от которых веет древностью, нравится возможность выразить жизненный опыт через внешность и костюмы.
Рисунки, посвященные Дракуле.
А вот совсем юных существ, особенно маленьких девочек, она рисовать не любит – слишком сложно придать их облику индивидуальность, некую историю, удержаться на грани между невинностью и демонизмом, не повторяя уже существующие образы и не следуя устоявшимся штампам.
Аями по-разному относится к своим героям.
В интервью Аями Кодзима неоднократно говорила, что хотела бы видеть своих персонажей в аниме или фильме, и размышляла, что было бы интересно включение персонажей с другим цветом кожи – ее завораживает главный герой фильма «Блейд». Не так давно в США была экранизирована одна из частей игры Castlevania, где Исаак – выходец из Африки (в игре он рыжеволосый и белокожий юноша).
Персонажи игры.
Аями с радостью и удивлением следит за тем, как ее персонажи обретают новую жизнь – в трехмерных играх или… в реальности! Как-то раз она отправилась в магазин комиксов (Аями – большая поклонница жанра сенен, глубоких тем и серьезных сюжетов) и встретила нескольких ребят в странных костюмах. «Я уже где-то видела их!» - подумала Кодзима. Она начала перебирать в уме образы из манги и аниме… а потом поняла, что юноши нарядились персонажами Castlevania, которых она и придумала! «Оживление» персонажей заставляет ее испытывать трепет и гордость, а настоящая награда за все труды, творческие муки и споры с продюсерами – это популярность игры с ее дизайном.
Страницы артбука с работами Аями Кодзимы.
Работы Аями Кодзимы.
Сейчас у Аями Кодзимы огромное число фанатов по всему миру. Многие стремятся подражать ее уникальному стилю, находят вдохновение в ее работах, стремятся приобрести артбуки с ее рисунками. Сама Аями завершила работу над Castlevania, но продолжает разрабатывать дизайн для других игр, посвященных вампирам.
Работы Аями Кодзимы.
Текст: Софья Егорова.
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