Какие украшения носили фараоны Древнего Египта, и для чего они предназначались

История Древнего Египта покрыта тайной и мистикой. До сих пор их достижения и культура поражает ученых современного мира. Больше всего удивляют необычные украшения, которые удавалось найти на многочисленных раскопках и в гробницах. Древнеегипетское ювелирное искусство привлекает своей яркостью, массивностью и роскошью. В них древние мастера закладывали не только красоту, но и символы, которые защищали от несчастий и болезней, продлевали жизнь.
Какие украшения были популярны в Древнем Египте
В те времена ювелирные украшения пользовались большой популярностью у египетского народа. В этом случае возраст, пол и даже социальное положение не имели никакого значения. Особенно их много было у представителей высшей власти – фараонов. Эти изделия носили не ради красоты. В них был заложен сакральный смысл, а также защита от духов, которые могли причинить вред человеку, притягивая болезни и горести в их жизнь.
Шейное ожерелье ускх / Фото:etsy.com
Большой популярностью в те времена пользовались шейные ожерелья. Их носили, как для мужчин, так и женщины. Это украшение изготовляли только из золота, для усиления эффекта помещали камни. Как правило, это были подвески разной формы или пластины. Типичным представителем шейного ожерелья был ускх. По форме напоминало солнце и носилось, как своеобразный воротник. Фараоны часто носили увесистые ускхи или награждали ими отличившихся подданных.
Браслет царицы Аххотеп. / Фото: pinimg.com
Браслеты были не менее популярны, чем ожерелья. Традиционно их носили на запястьях и ногах, также надевали на предплечья. Око Гора на браслете считалось оберегом, защищая хозяина от нападок злых духов и неприятностей в жизни. Женщины могли одевать ножные браслеты с бубенцами, которые издавали звук при ходьбе.
Интересно, что именно в Древнем Египте были придуманы обручальные кольца. Плели их в виде круга, идентичного Луне и Солнцу. Изготовляли из осоки, растущей на берегу Нила и обменивались между собой, надев на безымянный палец. Представляющие власть мужчины носили кольца-печатки с символами.
Пектораль, который надевали на шею, но закрывало плечи и грудь, имело особое значение. Это защитник сердца. Египтяне верили, что там находится душа. Поэтому его особо нужно оберегать.
Золотая диадема их гробницы фараона Тутанхамона. / Фото:sfcitizen.com
Также были популярны гребни и всевозможные украшения для волос, золотые пояса, богато украшенные камнями. Серьги, которые часто были объемными и тяжелыми. Это даже подвергало деформации мочку уха, но не считалось уродством. У фараонов было принято носить диадему-урей с изящной змеей посередине. Особое значение имели ювелирные украшения, которые вкладывались в гробницу при погребении. Например, медальон или кольцо с жуком-скарабеем, как символа воскрешения в последующих жизнях.
Что использовали мастера Древнего Египта при изготовлении украшений
Практически все древнеегипетские ювелирные изделия изготовлялись из золота. Это был основной материал, а благодаря нескольким большим месторождениям на территории государства, запасов было много. Однако этот материал не так ценился, как например, железо или серебро. Уникальные изделия получали из электрума, которые напоминали платину. Это был особое сочетание сплава золота и серебра. Его секрет остался навсегда утерянным.
Сплав электрум пользовался большой популярностью у ювелиров. / Фото:memotest.ru
В украшениях часто использовали всевозможные камни: гранат и аметист, сердолик и лазурит, бирюзу, опал игорный хрусталь.
Из них изготовляли драгоценности для фараонов и высших подданных. А бедные люди делали себе украшения из бисера и цветного стекла.
Техника и материал украшений Древнего Египта. / Фото:weaponhistory.com
Все ювелирные украшения в Древнем Египте были с богатой палитрой цветов и разнообразием используемых материалов. Такой эффект достигался с помощью ювелирных техник эмаль и смальта. Цветное непрозрачное стекло, древние мастера использовали для мозаичного изображения в виде кубиков или пластин.
Популярны были и специальные пасты разных оттенков, которыми покрывали материалы украшений. Синие, зеленые и белые цвета считают основными в ювелирных изделиях египтян.
Символы на украшениях Древнего Египта и их значимость
Большая часть украшений носила религиозный символизм. Хотя были изделия, которые использовали просто как оригинальные и дорогие украшения, или удобную печать для высокопоставленных служителей.
Изображение уджата. / Фото: ethnomir.ru
На древнеегипетских ювелирных изделиях часто изображались божественные образы, иероглифы, животные или магические символы. Все эти символы были не только поклонением высшим божествам, но и как защита от мира злых духов.
Свое высокое положение египтяне могли подчеркнуть тем материалом, из которого было сделано украшение. Например, наличие драгоценных камней, золота. Каждый камень имел свое значение. Например, гранат – власть, а бирюза – радость.
На украшения часто наносили символы, которые обладали сильной защитой и носились, как амулеты. Например, крест с кольцом наверху – это анкх, как символ вечной жизни. А продолговатый глаз – это уджат как символ защита.
Цветок лотоса или его элементы тоже присутствовали в украшениях, как символ возрождения. Также имело значение и сочетание цветов в изделии. Это могло усилить или ослабить защиту от неудач и болезней. Синий оттенок больше носили фараоны или их близкое окружение. А зеленый символизировал жизнь.
Роскошные украшения Древнего Египта. / Фото: blogspot.com
Могли ли древнеегипетские украшения иметь внеземное происхождение
Древний Египет высокоразвитая цивилизация, которая до сих пор является предметов споров ученых мира. Этот факт подтверждает масса доказательств во всех направлениях их существования. Это строительство и загадочное расположение пирамид, изображение инопланетной расы на монетах, настенных рисунках и папирусах. Даже некоторые украшения тех времен подтолкнули к предположению, что они имеют внеземное происхождение.
Металлические бусы внеземного египетского происхождения. / Фото: cosmos.mirtesen.ru
Речь идет о таинственных металлических бусах, которые были найдены археологами на месте древнеегипетского поселения Аль-Гирза. Оказалось, что это изделие сделано из метеорита. Металлические бусы имели в своем составе до 30% чистого никеля. Такое можно обнаружить только в метеоритах, но не на Земле. К тому же подтвердилась особая структура с редким кристаллическим рисунком. Такое возможно лишь при остывании космического тела.
Проведя ряд исследований, ученые установили, что их возраст около 5 тыс. лет, отнеся к раннему периоду египетской культуры. Группа британских ученых, смогла опубликовать свои исследования для всеобщего ознакомления в журнале Meteoritics and Planetary Science.
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