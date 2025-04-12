Как избавиться от одуванчиков на участке

Многие дачники из сезона в сезон сталкиваются с огромным количеством разнообразных сорняков на своём участке. И, пожалуй, самый агрессивный из них — это одуванчик. Он быстро сеется и растёт, казалось бы, в даже самых неблагоприятных местах.







Но даже на него можно найти управу, если подходить к этому процессу правильно и методично, чтобы сделать свой участок и огород не только красивым, но и чистым.

Они очень легко сеютсяБорьба с одуванчиками — задача непростая, и одного лишь покоса такого сорняка бывает совсем недостаточно, поскольку они могут вырастать заново по несколько раз за один летний сезон. Их необходимо пропалывать и делать это регулярно, но для тех, кто приезжает на дачу раз в неделю, на выходные, тратить весь отдых на прополку целого участка может оказаться совсем непростой задачей. Это отнимает огромное количество времени и иногда даже оказывается совсем неэффективно. А косить их газонокосилкой практически неэффективно, потому что через некоторое время они появятся вновь. Это создаст лишь временный эстетический эффект.Однако, именно правильная прополка является самым безопасным и доступным способом избавиться от одуванчиков, но при этом не самым простым, потому что убрать вредителей мотыгой невозможно навсегда, ведь она срезает лишь верхнюю часть сорняков, но не затрагивает корень. Корневище же у одуванчиков очень массивное и имеет так называемые почки возобновления. Потому как только срубается сам стебель, одуванчик снова начинает расти. Конечно, со временем любое корневище начинает истощаться, но на это может уйти очень много времени. Потому для удаления таких сорняков нужны правильные инструменты.Корнеудалитель поможет справиться с одуванчиком.Существуют специальные корнеудалители, которые, правда, очень редко можно встретить у дачников в садовых инструментах. Однако, корнеудалитель очень удобный и подходит для избавления сорняков как нельзя лучше. Это черенок, имеющий ручку в виде буквы Т и металлическую насадку с тонкими зубчиками, которые к тому же закручены по спирали в конце. Его необходимо воткнуть в землю так, чтобы весь одуванчик с листьями и стеблем оказался в середине этих закрученных зубьев, а затем повернуть инструмент по кругу и выдернуть уже вместе с самим корневищем. Всю землю можно будет отряхнуть и затем приступать к следующему. Стоит учитывать, что он плохо подходят для работы на глиняных почвах.Также хорошим инструментом для борьбы с одуванчиками является и простая лопата, которая точно есть в любом сарае. Лезвие также отлично входит в землю, подцепляет корень и вытаскивает его на поверхность. Но с лопатой придётся прикладывать намного больше физических усилий для извлечения корней, потому он подходит только тогда, когда сорняков не очень много. В щелях между тротуарной плиткой или на ровном газоне так сделать уже не получится. Зато можно применить способ для работы в цветниках, саду или на грядках.Лопата тоже подойдётМожно также использовать и нож для удаления одуванчиков, вырезать их корневища. У ножа при этом должно быть длинное и тонкое лезвие, а вставлять его нужно рядом с одуванчиком под углом как можно глубже. Даже если не получится вытащить корень целиком, он уже не сможет дать новый рост, почки у него располагаются только в верхней части. Все эти способы можно подкрепить, засыпав в образовавшиеся лунки соль, она поможет избавиться от остатков семян.К сожалению, иногда ни один из этих методов оказывается неэффективным и одуванчики появляются вновь, поскольку их семена могут запросто налететь с соседних участков или расположенных вблизи полян. Потому стоит комбинировать разные методы, чтобы точно знать, что сорняков на участке больше не будет.Мульчирование натуральными материаламиДругой метод борьбы с подобными сорняками — это мульчирование. Благодаря ему весь сезон можно не беспокоиться об выросших одуванчиках. Всё, что необходимо сделать, это закрыть землю чёрным мульчирующим материалом. В целом можно даже полностью накрыть им грядки, сами же ростки рассады посадить в разрезы на этой ткани, либо высаживать семена в них. Надо, чтобы в огороде не было открытой земли в принципе. Одуванчикам, как и любым растениям, нужен свет, а если его не будет, начнут гибнут даже их корневища. А принесённые ветром семена без контакта с почвой прорасти не смогут.К сожалению, при этом методе грядки, конечно же, будут смотреться неэстетично, для газона вообще использовать не получится, потому можно использовать слой натуральной мульчи, сено или солому, но при этом, результат избавления от сорняков может быть ниже.Использование гербицидовИдеальный вариант избавления от одуванчиков — это использование гербицидов. Его можно применить на газоне, стоит просто обработать ими пространство вокруг и одуванчики погибнут. В целом, гербициды можно разделить на две основные группы: по сплошному и избирательному действию. Сплошные уничтожат все одуванчики вокруг, а избирательные будут действовать на однодольные и двудольные сорняки, например газон, поскольку он представляет из себя злак, является однодольным. Сами же одуванчики это двудольные растения. Гербицид для двудольных не повредит, если использовать его на однодольном газоне.Ткань для мульчированияГербициды необходимо просто развести в воде, а затем распылить над самими газоном. Такую процедуру придётся также проводить регулярно, потому что одуванчики очень легко сеются и защитить от них землю навсегда не получится.Также существуют и иные, менее известные и популярные способы борьбы с вредителями. К ним относятся использование сидератов — растений, которые оздоравливают почву там, где произрастают. Также благодаря им можно повысить плодородность, а также помогают в борьбе с сорняками. Самые доступные из них — это горчица и рапс, они выделяют в почву гликозиды, замедляющие рост других растений в период своего развития. Высаживать их лучше ранней весной, а на их рост и работу будет отведён месяц. Затем их будет необходимо выкопать, уложив в почву зелёную массу, она станет хорошим удобрением. Сидераты подходят как для сада и клумб, а также и для грядок и огорода, а вот для газона использовать их не получится.Горчица прекрасный сидератЕщё один необычный способ — это использование водки. Способ был придумал в Соединенных штатах и заключается в том, что около ста пятидесяти миллилитров водки разводят на десять литров воды и просто поливают раствором всю имеющуюся почву на участке. Но сделать это нужно за месяц до высаживания рассады или цветов. После этого на грядках тут же взойдут все имеющиеся в земле сорняки, их намного проще будет извлечь из земли, а после не волноваться о том, что остались ещё какие-то корневища. Одуванчиков не будет всё лето, и даже если прилетят новые, можно будет намного проще с ними бороться, потому это будут лишь единичные сорняки.Необычный способ