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Процесс прививки деревьев при помощи шуруповерта или дрели

При толстом подвое, прививать к нему привой можно в отверстие, просверленное шуруповертом или дрелью. Это быстрый и достаточно эффективный способ, дающий хорошую приживаемость. Он позволит привить новые ветки даже на ствол подрощенного дерева.



Что потребуется:

Дрель;

сверло равное по диаметру привою; зенковка;

секатор;

прививочный нож;

садовый вар.
Процесс прививки при помощи шуруповерта или дрели

Прививка этим методом делается в марте-мае, в зависимости от региона.

Нужно, чтобы почки на привое еще не раскрылись. Для прививки необходимо удалить из ствола подвоя все точки роста. Только если у него не будет своих почек, дерево направит силы на привой.



Очень хорошо делать такую прививку в свежесрезанный сучок, используя привой такого же диаметра. В нем просверливается отверстие 10 мм глубиной. Затем его следует обработать зенковкой.



На привое нужно сделать круговой надрез за 10 мм от края, и снять верхнюю кору до камбия. Важно, чтобы оставшийся диаметр отвечал сечению отверстия.



Затем короткий привой с парой почек вбивается в подвой.



Аналогичным образом можно приживить привой и в отверстие, сделанное в гладкой части ствола. Так в основном и происходит, когда подвой уже слишком толстый. Обязательно перед стыковкой нужно подрезать кору вокруг отверстия до камбия, чтобы повысить приживаемость.



Вершину подвоя нужно срезать. Так как она толстая, то привить к ней веточку как к сучку не получится. Способ с отверстием в этом случае не подходит. Можно оставить спил, или же сделать классическую прививку привоем треугольного сечения. Для этого требуется заточить его конец под треугольник, и вырезать на подвое паз соответствующей формы с краю.



Затем веточка плотно вбивается в него, чтобы стыковать зеленый камбий.





После прививки все точки соединения замазываются садовым варом.




Если солнце уже яркое, то можно немного затенить привой повязкой на первые недели. Уже спустя 1-1,5 месяца новые ветки не только дадут поросль, но и хорошо срастаться со стволом. Нужно только контролировать, чтобы на подвое не раскрывались его собственные почки, так как в таком случае с высокой вероятностью привитый материал усохнет.


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