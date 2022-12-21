Чего больше всего боялись викинги, которые держали в страхе полмира (не Одина и Тора)

Викинги. Племена скандинавов, которые на своих кораблях открывали новые земли и наводили ужас на флоты средневековых государств. Именно они одними из первых достигли берегов Америки, обжили суровые земли Гренландии и Исландии, внесли неоценимый вклад в образование славянских княжеств и Киевской Руси. Легенды воспевают силу, храбрость и бесстрашие викингов. Но так ли было все на самом деле? И если нет, то кого или чего больше всего боялись скандинавские воины?
Рунический камень из Река
Этот камень с высеченными на нем символами находится в шведской коммуне Эдесхег в лене (административная территория) Эстергетланд южнее Стокгольма. Уникальность этого артефакта заключается в том, что на камне из Река (по-шведски Rökstenen) нанесена самая длинная известная в настоящее время надпись, которая состоит из 762 символов – рун.
Рекский рунический камень обнаружили в XIX веке. Справа – та самая церковь в коммуне Эдесхег, где был найден артефакт.
Ученым доподлинно известно, кто создал Рекский рунический камень. Автором надписей на артефакте был некто Варин – скандинавский рунический мастер. Делал он их примерно в 800-820 гг. нашей эры в память об умершем сыне. Обнаружен был камень в XIX веке в церковной стене поселка Рек. Вес гранитной глыбы составляет около 5 тонн, а руны были нанесены мастером на пяти ее сторонах. До недавнего времени большую часть символов ученые не могли расшифровать.
Ошибка трактовки рунических знаков
После обнаружения рунического камня из Река ученые стали изучать этот артефакт. Довольно длительное время исследователи полагали, что на гранитной глыбе упоминается имя Теодориха Великого – легендарного короля остготов, жившего в 454–526 гг. Этот могущественный монарх сумел объединить в одно государство большинство территорий Балканского и Пиренейского полуостровов, а также Италии, включая остров Сицилию.
Золотая монета (тремисс) с изображением Теодориха Великого (сохранился один экземпляр), территории государства Теодориха и его статуя в Инсбруке.
К такому заключению ученые пришли после того, как было выдвинуто предположение, что сам Варин считал себя прямым потомком короля Теодориха. Следовательно, мастер вполне мог создать артефакт в честь своего прославленного предка. Однако в 2007 году Бо Ральф – авторитетный ученый-лингвист – заявил, что трактовка якобы имени «Теодорих» в руническом тексте была на самом деле ошибочной.
Шведский лингвист Бо Ральф одним из первых усомнился в том, что в руническом тексте на Рекском камне есть упоминание о короле Теодорихе Великом.
Исследователи решили основательно пересмотреть рунические надписи на камне из Река, при этом сразу же стали появляться абсолютно новые версии их расшифровки. Так, например, один из фрагментов текста, который ранее ученые считали описанием героических сражений прошлых лет, теперь предложили трактовать как описание процесса резьбы самих рун на камне.
Холодный Рагнарек
Авторы же самого последнего исследования Рекского камня полагают, что данный текстовый фрагмент на самом деле повествует о якобы скором наступлении суровой зимы, в которой должно состояться сражение между «светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью». Поразительно, но данный текст весьма сильно перекликается своим смыслом с описаниями скандинавского конца света – Рагнарека.
Скандинавский конец света Рагнарек. Средневековая гравюра. / Источник: facebook.com
По мнению профессора шведского языка из Гетеборгского университета Пера Хольмберга, руководителя и ведущего автора исследований, расшифровать рунические надписи на камне из Река, используя только узкий подход, было невозможно. Ученые же, положившись на совместную работу специалистов текстового анализа, археологов, историков, теологов и рунологов, смогли, по словам Хольмберга, полностью и достоверно расшифровать символы на Рекском камне.
Вулканическая зима
По мнению профессора Пера Хольмберга и его коллег, рунические письмена на камне из Река описывают страх Варина и его современников перед возможным скорым климатическим кризисом. Примерно за два с половиной столетия до создания артефакта (536–547 гг. н. э.) на американском континенте произошел ряд крупных вулканических извержений.
Рекский камень исписан руническими символами со всех сторон.
Такие события стали причиной климатической катастрофы во всем Северном полушарии. Однако наиболее разрушительными последствия были для жителей Скандинавского полуострова. Археологические данные показывают, что резкое и устойчивое похолодание стало причиной неурожаев основных сельскохозяйственных культур региона. Вслед за этим в Скандинавии начались голод, истощение и, как следствие, болезни. Данные факторы стали причиной гибели большей половины жителей Скандинавского полуострова.
Скорее всего, память о тех трагических для людей событиях в виде фольклора передавалась из поколения в поколение. В конце концов и был рожден миф о холодном конце света, который скандинавы назвали Рагнарек. Не удивительно, что такого сценария боялись даже самые отважные викинги: ведь ни один из воинов не мог ничего противопоставить природным силам.
Три стихии-предвестницы конца света
Группа исследователей, изучив время, в которое жил автор надписей на Рекском руническом камне Варин, нашли еще больше доказательств страха людей той эпохи перед климатическими катастрофами. Ученые установили, что при жизни «рунописца» произошло как минимум три природных явления, которые люди того времени могли посчитать неким предзнаменованием чего-то зловещего и смертельного.
Древние скандинавы часто связывали всевозможные тревожные события со скорым наступлением Рагнарека (конца света). / Источник: author.today
Итак, в 775 году случилась самая мощная известная ученым солнечная буря. Небо над всем Северным полушарием приобрело пурпурно-красный оттенок. Такой цвет небесного свода мог ассоциироваться тогдашними людьми с кровью, что вряд ли трактовалось как хорошая примета. И скандинавы не ошиблись. Последующее лето того года выдалось аномально холодным, сухим и неурожайным, что стало причиной голода в регионе.
Через 35 лет после тех событий – в 810 году – произошло полное затмение Солнца. В Скандинавии оно случилось сразу же после рассвета. Люди были смертельно напуганы: им казалось, что светило внезапно исчезло навсегда. Ученые вполне резонно полагают, что все эти необычные и пугающие явления, а также горе по внезапно умершему сыну, подтолкнули Варина к мыслям о приближении «конца света». Эти мысли мастер и высек на Рекском камне.
Рекский рунический камень является одной из главных туристических достопримечательностей юга Швеции.
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