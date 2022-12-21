Чего больше всего боялись викинги, которые держали в страхе полмира (не Одина и Тора)

Рунический камень из Река

Рекский рунический камень обнаружили в XIX веке. Справа – та самая церковь в коммуне Эдесхег, где был найден артефакт.

Ошибка трактовки рунических знаков

Золотая монета (тремисс) с изображением Теодориха Великого (сохранился один экземпляр), территории государства Теодориха и его статуя в Инсбруке.

Шведский лингвист Бо Ральф одним из первых усомнился в том, что в руническом тексте на Рекском камне есть упоминание о короле Теодорихе Великом.

Холодный Рагнарек

Скандинавский конец света Рагнарек. Средневековая гравюра. / Источник: facebook.com

Вулканическая зима

Рекский камень исписан руническими символами со всех сторон.

Три стихии-предвестницы конца света

Древние скандинавы часто связывали всевозможные тревожные события со скорым наступлением Рагнарека (конца света). / Источник: author.today

Рекский рунический камень является одной из главных туристических достопримечательностей юга Швеции.